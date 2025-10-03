Secretário Nacional do Futebol acompanha Copa Gramado Sub-16 e reforça investimentos na competição

Secretário também esteve no gabinete do prefeito da cidade, Nestor Tissot. Prefeitura de Gramado / Divulgação

Na última quinta-feira (3), a Copa Gramado Laghetto de Futebol Sub-16 recebeu a visita de Patrick Correa, Secretário Nacional do Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor. Este ano, a competição estreou a disputa feminina e a 5º edição da categoria masculina.

Durante a visita, o secretário nacional conheceu a Vila Olímpica, um dos palcos dos confrontos. Além disso, visitou o Gabinete do Prefeito de Gramado, Nestor Tissot.

Patrick confirmou o aporte de R$ 500 mil para a realização da Copa em 2025, garantido pelo Ministério do Esporte, e destacou a relevância do torneio de base para a formação de novos atletas.

Leia Mais Pietra Rivoli vai à final no Chile e entrará no top 100 do ranking mundial juvenil de tênis

— A Copa Gramado se tornou uma referência nacional na base do futebol masculino e feminino, revelando talentos e incentivando o crescimento do esporte. O apoio do Governo Federal segue firme, com foco também no fortalecimento do futebol feminino, que merece ainda mais espaço e oportunidades — afirmou.

Lucas Roldo, Secretário Municipal de Esporte e Lazer, o acompanhou e ressaltou o impacto local do campeonato.

— A Copa Gramado Laghetto movimenta nossa rede esportiva, envolve o comércio na região, famílias e toda a comunidade — disse Lucas.