Secretário Nacional do Futebol acompanha Copa Gramado Sub-16 e reforça investimentos na competição

Na última quinta-feira (3), a Copa Gramado Laghetto de Futebol Sub-16 recebeu a visita de Patrick Correa, Secretário Nacional do Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor. Este ano, a competição estreou a disputa feminina e a 5º edição da categoria masculina.
Durante a visita, o secretário nacional conheceu a Vila Olímpica, um dos palcos dos confrontos. Além disso, visitou o Gabinete do Prefeito de Gramado, Nestor Tissot.
Patrick confirmou o aporte de R$ 500 mil para a realização da Copa em 2025, garantido pelo Ministério do Esporte, e destacou a relevância do torneio de base para a formação de novos atletas.
— A Copa Gramado se tornou uma referência nacional na base do futebol masculino e feminino, revelando talentos e incentivando o crescimento do esporte. O apoio do Governo Federal segue firme, com foco também no fortalecimento do futebol feminino, que merece ainda mais espaço e oportunidades — afirmou.
Lucas Roldo, Secretário Municipal de Esporte e Lazer, o acompanhou e ressaltou o impacto local do campeonato.
— A Copa Gramado Laghetto movimenta nossa rede esportiva, envolve o comércio na região, famílias e toda a comunidade — disse Lucas.
As finais da edição feminina da Copa Gramado Sub-16 ocorrem na manhã deste sábado (4), na Vila Olímpica da Várzea Grande.