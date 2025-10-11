"Se tem um culpado, sou eu", diz vice de futebol do Caxias sobre eliminação na Série C

José Caetano Setti, vice-presidente de futebol do Caxias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Caxias adiou o sonho do acesso à Série B para 2026. O empate com o Floresta, em 1 a 1, na última rodada do quadrangular final da Série C, acabou com qualquer chance de conseguir o objetivo. A equipe grená encerrou sua participação na laterna.

Após o jogo, o vice-presidente de futebol, José Caetano Setti, fez uma análise do desempenho do time. Ele reconheceu que a equipe teve dificuldades na reta final e que alguns fatores comprometeram o rendimento.

— Eu acho que foi uma baita campanha. Foi um bom trabalho que não foi coroado, porque não subiu. Mas se fez um trabalho muito bom, se fez uma primeira fase excelente, se conquistou metade do campeonato, já estava classificado. Começaram as lesões. No quadrangular, os detalhes nos tiraram da competição. Mas isso faz parte, erramos, claro que erramos, quem não erra? De repente erramos mais, por isso que não conseguimos subir. Se tem um culpado, sou eu. — comentou José Caetano Setti, em entrevista coletiva, que completou:

— Hoje a gente viu o time brigador, lutador, suou, brigou. Estamos fora, infelizmente. Se está doendo na torcida, está doendo na direção, em mim também. Está doendo no treinador, está doendo na comissão técnica. Porque o trabalho foi bom. Caiu, caiu, mas foi bom. Foi bom.

Setti ficou visivelmente incomodado com a interpretação de suas palavras e fez questão de esclarecer o que havia dito anteriormente sobre a campanha no geral.

— Não, eu falei que nós fizemos uma baita campanha para chegar a esse quadrangular aqui. Não falei que foi uma baita campanha. Aliás, falei que nós fomos mal nessa parte por lesão e porque eu falei há pouco, eu expliquei. Alguns detalhes nos tiraram os pontos importantes.







