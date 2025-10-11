Esportes

Assumiu a bronca
Notícia

"Se tem um culpado, sou eu", diz vice de futebol do Caxias sobre eliminação na Série C

José Caetano Setti concedeu entrevista coletiva após o último jogo da temporada no empate em 1 a 1 com o Floresta

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS