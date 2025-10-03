São Bernardo x Caxias: onde assistir, horário e escalações pela Série C

As duas equipes vêm de derrotas na Série C. Arte Pioneiro / Agência RBS

São Bernardo e Caxias buscam a primeira vitória no quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo (5). O duelo válido pela quinta rodada ocorre às 19h no estádio Primeiro de Maio, em São Paulo.

As duas equipes vêm de derrotas dentro de suas casas e somam três pontos na tabela de classificação. O Grená perdeu para o Londrina, enquanto os paulistas sofreram o revés para o Floresta, ambos por 1 a 0.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SÃO BERNARDO: Júnior Oliveira;

Rodrigo Ferreira, Hélder, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Paraíba e João Paulo; Echaporã, Felipe Garcia (Rodolfo) e Felipe Azevedo.

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Mossoró e Yann Rolim; Jonathan Ribeiro (Igor Torres), Calyson e Welder. Técnico: Júnior Rocha.

Arbitragem para São Bernardo x Caxias

Paulo César Zanovelli da Silva, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira (trio mineiro). Quarto Árbitro: Wanderson Alves de Sousa-MG. VAR: Rodrigo Nunes de Sá-RJ.

Onde assistir a São Bernardo x Caxias

Sporty Net + e DAZN anunciam a transmissão com imagens da partida;

A Rádio Gaúcha transmite o jogo para toda a Rede Gaúcha a partir das 18h no FM e no app de GZH.

Como chegam

SÃO BERNARDO

Com três empates e uma derrota, o São Bernardo joga a última partida em casa deste quadrangular. No Estádio Primeiro de Maio, os paulistas somaram apenas um ponto nos últimos dois jogos.

CAXIAS

Com a mesma campanha que o adversário deste domingo, o Caxias terá mudanças para o duelo decisivo do quadrangular. Uma delas está confirmada: Gustavo Henrique entra na zaga na vaga de Alisson, que se recupera em casa após uma cirurgia pulmonar.

Já o atacante Iago, com dores no posterior da coxa, ficará de fora da partida. Jonathan Ribeiro deve iniciar o duelo. A outra alternativa é Igor Torres.

Também com dores no posterior da coxa, o meia Tomas Bastos passou por exames e fica fora do duelo. Yann Rolim deve substituí-lo.