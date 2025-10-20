Saiba quem é o novo diretor executivo de futebol do Caxias

Léo Franco foi anunciado pelo Caxias nesta segunda-feira (20). Gabriel França / CNC/Divulgação

O Caxias anunciou na manhã desta segunda-feira (20) o seu novo diretor executivo de futebol. Aos 49 anos, Léo Franco chega para ocupar a vaga que estava aberta desde a saída de Newton Drummond, ainda em maio do ano passado.

Franco possui passagens por clubes como: Joinville, Fortaleza, Figueirense, Villa Nova-MG, Mirassol e Náutico. O profissional ainda tem três acessos à Série B do Campeonato Brasileiro no seu currículo: um pelo Ipatinga, e dois pelo Botafogo-SP.

Léo Franco será apresentado durante a manhã juntamente com o novo vice-presidente de futebol, Chiquinho Corsetti, e do gerente, João Corrêa, anunciados na última semana, para iniciar o planejamento para 2026.

A primeira missão do novo departamento de futebol é contratar um novo técnico, uma vez que Júnior Rocha se despediu do clube no sábado (18).