Saiba o que está em jogo no grupo do Caxias na rodada final do quadrangular do acesso

Elenco grená ainda sonha com a classificação. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

As últimas três vagas do acesso no Campeonato Brasileiro da Série C 2025 serão definidas no próximo sábado (11). A disputa está acirrada nos dois quadrangulares, sendo que apenas a Ponte Preta conseguiu carimbar a vaga à Série B de 2026 com antecedência.

A partir das 17h serão conhecidos os outros três clubes que jogarão a Segunda Divisão do futebol brasileiro do ano que vem. Todas as sete equipes ainda estão na briga pelo acesso.

No Grupo B, onde está o Caxias, as quatro equipes entram em campo sem ter a vida resolvida na competição. A situação mais confortável é a do Londrina, que lidera com nove pontos. Mas São Bernardo e Floresta, com seis, e Caxias, com três, ainda estão na luta.

A situação de cada equipe no Grupo B:

Londrina, 1º, com 9 pontos

Líder do grupo, aos paranaenses basta um empate contra o São Bernardo, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, para confirmar a classificação à Série B. Além disso, um resultado de igualdade contra os paulistas já será o suficiente também para o Londrina carimbar a passagem para a final da competição.

No entanto, um fator que pode fazer com que os paranaenses busquem a vitória — algo que manteria o Caxias vivo — é que, se a Ponte Preta não avançar em primeiro no Grupo C, o Londrina ainda terá a chance de disputar o segundo jogo da final em seu estádio. Vale lembrar que a definição do segundo mando da decisão será o da equipe que fizer a maior pontuação nas duas primeiras fases.

São Bernardo, 2º, com 6 pontos

Os paulistas dependem apenas de si para conquistar o acesso. No entanto, mesmo iniciando a rodada em segundo lugar no grupo, com seis pontos, o São Bernardo pode ser ultrapassado por Floresta ou Caxias. Um empate também pode classificar o São Bernardo, mas para isso, o Floresta não pode derrotar o Caxias. Os paulistas também podem garantir o acesso perdendo o duelo para o Londrina, mas neste caso, o Caxias não pode vencer os cearenses por mais de um gol.

Floresta, 3º, com 6 pontos

Mesmo iniciando a sexta rodada na terceira colocação do grupo, o Floresta tem alguns cenários que podem classificá-lo à Série B 2026. Se o São Bernardo não derrotar o Londrina, no Paraná, os cearenses sobem de divisão com uma vitória simples sobre o Caxias. Mas se os paranaenses perderem para os paulistas, o Floresta teria que vencer por dois gols de diferença em Caxias do Sul. E se o Londrina derrotar o São Bernardo, um empate ou até mesmo a derrota (dependendo do saldo de gols) podem garantir a vaga ao Floresta.

Caxias, 4º, com 3 pontos

O líder da primeira fase com 37 pontos e 12 vitórias perdeu o brilho no quadrangular do acesso. O time de Júnior Rocha ainda não venceu e acumula duas derrotas consecutivas para Londrina e São Bernardo. Com três pontos, o Grená é o clube que tem a situação mais desafiadora na última rodada do quadrangular.

Para conquistar o acesso, o Caxias precisará vencer o Floresta, às 17h no Estádio Centenário, e torcer para que o Londrina derrote o São Bernardo, no Paraná. Além disso, uma das vitórias, seja a do Caxias ou a do Londrina, terá que ser por pelo menos dois gols de diferença. Assim, o Grená chegaria aos seis pontos e confirmaria a vaga como o segundo da chave.

Clássico pode definir acesso no Grupo C

Já garantida na Série B de 2026, a Ponte Preta (1ª, com 10 pontos) recebe seu maior rival, o Guarani (2º, com sete), no Moisés Lucarelli. A rivalidade do derby campineiro poderá selar o acesso ou não do Bugre à Segunda Divisão e a passagem da Macaca para a final da competição nacional.

De olhos bem atentos ao que ocorre em Campinas estarão Náutico (4°, com cinco) e Brusque (3º, com seis) que duelam nos Aflitos, em Recife. Ambos precisam vencer e secar o Guarani diante da Ponte Preta.