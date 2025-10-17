Saiba como o Juventude mira o mercado uruguaio para contratações e vendas de jovens atletas

Delegação alviverde conheceu o Estádio Centenário antes da série de amistosos. Nathan Bizotto / E. C. Juventude / Divulgação

O Juventude expandiu sua estratégia de categorias de base para além das fronteiras nacionais, mirando o mercado europeu e, agora, o vizinho Uruguai. O clube da Serra busca criar um circuito de desenvolvimento e vendas que maximize o potencial de seus jovens talentos.

Recentemente, a direção firmou um intercâmbio de quatro atletas do Sub-20 com o Osasuna, da Espanha, visando abrir um canal direto com a La Liga para vendas futuras, pulando intermediários no Brasil e otimizando o lucro.

Além desse movimento com a Europa, o vice-presidente das categorias de base, Jones Biglia, revelou ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, que o Uruguai é o mercado mais próximo e imediato para o desenvolvimento dos jovens.

Uruguai: Um "Intercâmbio" de Desenvolvimento

A recente sequência de amistosos do time Sub-20 no Uruguai antes da Copa FGF teve um objetivo de prospecção e intercâmbio. Biglia vê o Campeonato Uruguaio como uma excelente oportunidade de rodagem para atletas em fase final de formação.

— A viagem teve também esse objetivo de fazer essa aproximação. A gente pode prospectar atletas para o Juventude, em fase final de formação, porque tem a questão da idade, que troca de país, mas também tem a via da gente poder alimentar um campeonato do Uruguai com atletas nossos. Por exemplo, o Luiz Eduardo, lateral direito, o Gui Teixeira, para citar dois, foram muito bem nos amistosos no Uruguai e chamaram a atenção. Seria a possibilidade de daqui a pouco, no ano que vem, disputar uma Série A do Uruguai — comentou.

O dirigente destacou que essa experiência na Série A do Uruguai seria crucial para a maturação dos jogadores de formações.

— Para nós, Juventude, enquanto formação, seria importante, porque um atleta que é 2005, que a partir do ano que vem já se torna profissional, se ele tiver uma experiência de um ano jogando no Campeonato do Uruguai, com certeza ele ainda está em formação e ele pode vir melhor de volta para o Juventude, ou até se fazer um negócio com ele lá dentro do Uruguai, que também é uma porta de acesso para a Europa — analisou o vice-presidente alviverde.

Troca de Talentos na Base

Outro ponto da estratégia é o intercâmbio de jovens talentos uruguaios que atingem o limite de idade na base e poderiam vir ao Brasil para disputar as competições Sub-20, pois a formação uruguaia é diferente da brasileira.