Esportes

Títulos e acessos
Notícia

Saiba como foi o aproveitamento do novo técnico do Caxias nos últimos 10 anos

Neste período, Fernando Marchiori dirigiu 10 equipes, conquistando títulos, acessos estaduais e uma vaga à Série B do Campeonato Brasileiro.

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS