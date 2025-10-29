Saiba como foi o aproveitamento do novo técnico do Caxias nos últimos 10 anos

Marchiori comandou o Maringá no duelo contra o Caxias em 2018 pela Série D. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias anunciou nesta quarta-feira (29) Fernando Marchiori, de 46 anos, como novo treinador da equipe para a temporada de 2026. Experiente em conquistas estaduais e com um acesso nacional da Série C para a B do Brasileiro de 2022, pelo ABC, o profissional se encaixou no perfil traçado pela direção.

Nos últimos 10 anos, o técnico comandou 10 equipes. O melhor desempenho percentual neste período foi quando ele esteve à frente do Maringá, entre 2015 e 2018. Foram 65% de aproveitamento com 35 vitórias em 61 jogos, o que lhe garantiu a taça da Copa do Paraná e da Série B do estadual.

O trabalho mais recente de Marchiori foi no comando do Primavera. E, na equipe paulista, o treinador teve seu segundo maior aproveitamento na carreira: 62%. Foram 49 jogos, com 25 vitórias e o vice-campeonato da Série A2 do Paulistão. Vaga garantida na elite paulista em 2026 e a inédita participação do clube em uma competição nacional após 99 anos, com a Copa do Brasil da próxima temporada.

Já a passagem mais curta do novo técnico do Caxias ocorreu em 2024 pelo Sampaio Corrêa: sete partidas. Foi quando Marchiori também teve seu menor aproveitamento desde que trabalha em uma casamata: 38%.

Confira como foi o desempenho do técnico entre 2015 e 2025

Cuiabá (2015): 58 jogos, 27 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Aproveitamento de 58%. Campeão da Copa Verde (garantindo vaga à Copa Sul-Americana de 2016) e Campeão Mato-Grossense.

Maringá (2015 a 2018): 61 jogos, 35 vitórias, 14 empates e 12 derrotas. Aproveitamento de 65%. Campeão da Copa do Paraná e da Série B Paranaense (garantindo acesso à elite do estadual de 2018).

Santo André (2019 e 2024): 26 jogos, oito vitórias, oito empates e 10 derrotas. Aproveitamento de 41%. Campeão Paulista da Série A2 (garantindo acesso à elite do Paulistão de 2020).

Água Santa (2020): 21 jogos, sete vitórias, seis empates e oito derrotas. Aproveitamento de 43%.

Portuguesa (2020/2021): 58 jogos, 29 vitórias, 18 empates e 11 derrotas. Aproveitamento de 60%. Campeão da Copa Paulista (garantiu presença na Série D 2021).

Oeste (2022): 9 jogos, três vitórias, quatro empates e duas derrotas. Aproveitamento de 48%.

ABC (2022/2023): 65 jogos, 30 vitórias, 19 empates e 16 derrotas. Aproveitamento de 56%. Campeão potiguar e vice-campeão do Campeonato Brasileiro da Série C (garantindo vaga à Série B 2023).

Náutico (2023): 12 jogos, quatro vitórias, seis empates e duas derrotas. Aproveitamento de 50%.

Sampaio Corrêa (2023): 7 jogos, duas vitórias, dois empates e três derrotas. Aproveitamento de 38%.

Primavera (2024/2025): 49 jogos, 25 vitórias, 17 empates e sete derrotas. Aproveitamento de 62%. Vice-campeão Série A2 (garantindo acesso à elite do Paulistão e vaga inédita na Copa do Brasil 2026).







