Saiba como ficou a situação de atacante do Caxias que não atuou pelo clube em 2025

Por dúvidas contratuais, clube decidiu não utilizar o atleta durante a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

