Saiba como ficou a situação de atacante do Caxias que não atuou pelo clube em 2025

Andrew tem novo contrato com o Caxias até outubro de 2026. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

No dia 31 de março, o Caxias anunciou o atacante Andrew como primeiro reforço para a disputa da Série C do Brasileiro. O jogador foi apresentado no Estádio Centenário no dia 2 de abril e teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. Mas o clube encerrou a participação na competição nacional sem que o atleta tivesse a chance de estrear pela equipe.

A dúvida do Caxias existia no momento em que Andrew encerrou seu contrato com o Floresta para se transferir ao Estádio Centenário. Inicialmente, haveria uma acordo amigável com o clube do Ceará, no qual ambas as partes assinariam o termo. No entanto, de última hora, o empresário do jogador pediu a rescisão para adiantar a inscrição do atleta com o Caxias. Algo que, na visão do departamento jurídico grená, poderia dar margem para que algum clube da Série C que se sentisse prejudicado pudesse contestar.

Como o Grená vinha de um imbróglio jurídico, com o atleta Yuri Ferraz, o clube tinha dúvidas se valeria a pena correr o risco, relacionando Andrew em jogos oficiais.

— Ele está trabalhando desde que veio, mas o departamento dele é o jurídico. Pra todo mundo entender, ele está trabalhando, se o jurídico disser que dá pra botar ele em campo, ele está apto, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande porque o que a gente passou no passado a gente não pode passar de novo (com o caso Yuri Ferraz) — comentou na ocasião o ex-vice de futebol José Caetano Setti.

Situação contratual

Como Andrew não vestiu as cores do Caxias na Série C do Brasileiro, o clube fez um novo acordo com o atleta. O atacante rescindiu o contrato que foi feito para esta temporada porque foi considerada uma falha na origem. Então, Andrew passou a ter um novo contrato que inicia em novembro deste ano e que acabará em outubro de 2026.