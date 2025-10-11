Esportes

Em números
Notícia

Relembre como foi a campanha do Caxias na Série C do Brasileiro

Equipe grená avançou como líder da primeira fase, mas não conseguiu repetir desempenho no quadrangular decisivo, e acabou na lanterna

Camila Corso

Jornal Pioneiro

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS