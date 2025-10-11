Relembre como foi a campanha do Caxias na Série C do Brasileiro

O Caxias encerrou neste sábado (11) a sua participação na Série C do Campeonato Brasileiro. E sem conseguir conquistar o grande objetivo, que era o acesso à Segunda Divisão.
Após ser líder da primeira fase, com 37 pontos em 19 jogos, o time de Júnior Rocha sucumbiu no quadrangular decisivo e foi eliminado após o empate em 1 a 1 contra o Floresta, no Centenário.
Ponte Preta, Londrina, Náutico e São Bernardo foram os times que garantiram a vaga na Série B de 2026. Agora, resta ao Caxias iniciar a preparação para a próxima temporada, quando disputará novamente a Série C, além do Gauchão e da Copa do Brasil. O clube ainda pode ganhar uma das vagas do Estado para a Copa Sul-Sudeste.
Relembra a campanha grená:
1ª FASE:
1ª rodada: Caxias 1 x 0 Floresta
Estádio Centenário - 13/4
Gol do Caxias: Willen Mota
2ª rodada: Confiança 2 x 1 Caxias
Estádio Batistão - 20/04
Gol do Caxias: Iago
3ª rodada: Caxias 2 x 0 Guarani
Estádio Centenário - 28/4
Gols do Caxias: Douglas Skilo e Welder
4ª rodada: Figueirense 2 x 3 Caxias
Estádio Orlando Scarpelli - 5/5
Gols do Caxias: Welder (dois) e Tomas Bastos
5ª rodada: Caxias 2 x 1 Retrô
Estádio Centenário - 11/5
Gols do Caxias: Iago e Willen Mota
6ª rodada: São Bernardo 1 x 0 Caxias
Estádio 1º de Maio - 18/5
7ª rodada: Itabaiana 2 x 1 Caxias
Estádio Etelvino Mendonça - 24/5
Gol do Caxias: Iago
8ª rodada: Caxias 4 x 2 Londrina
Estádio Centenário - 31/5
Gols do Caxias: Calyson (três) e Gustavo Nescau
9ª rodada: Botafogo-PB 1 x 2 Caxias
Estádio Almeidão - 14/6
Gols do Caxias: Eduardo Melo e Tomas Bastos
10ª rodada: Caxias 2 x 1 Ituano
Estádio Centenário - 29/6
Gols do Caxias: Iago e Mantuan
11ª rodada: CSA 2 x 3 Caxias
Estádio Rei Pelé - 5/7
Gols do Caxias: Iago, Eduardo Melo e Pedro Cuiabá
12ª rodada: Caxias 1 x 0 Anápolis
Estádio Centenário - 13/7
Gol do Caxias: Yann Rolim
13ª rodada: Náutico 2 x 0 Caxias
Estádio doa Aflitos - 21/7
14ª rodada: Caxias 2 x 1 Ponte Preta
Estádio Centenário - 27/7
Gols do Caxias: Calyson e Lorran
15ª rodada: Ypiranga-RS 0 x 1 Caxias
Estádio Colosso da Lagoa - 03/08
Gol do Caxias: Eduardo Melo
16ª rodada: Caxias 1 x 0 ABC
Estádio Centenário - 9/8
Gol do Caxias: Allan
17ª rodada: Tombense 0 x 0 Caxias
Estádio Almeidão - 18/8
18ª rodada: Caxias 0 x 1 Brusque
Estádio Centenário - 23/8
19ª rodada: Maringá 3 x 0 Caxias
Estádio Willie Davids - 30/8
1ª fase em números
:: 37 Pontos conquistados
:: 19 Jogos
:: 12 vitórias
:: 1 empate
:: 6 derrotas
:: 64% de aproveitamento
Gols pró: 26
Gols contra: 21
Cartões Amarelos: 46
Cartões Vermelhos: 2
No Centenário:
8 vitórias e 1 derrota
Marcou 15 gols e sofreu 6
Fora de casa:
4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas
Marcou 11 gols e sofreu 15
2ª FASE – GRUPO B:
1ª rodada: Floresta 0 x 0 Caxias
Estádio Domingão - 7/9
2ª rodada: Caxias 0 x 0 São Bernardo
Estádio Centenário - 13/9
3ª rodada: Londrina 1 x 1 Caxias
Estádio VGD - 20/9
Gol do Caxias: Jhonatan Ribeiro
4ª rodada: Caxias 0 x 1 Londrina
Estádio Centenário - 28/9
5ª rodada: São Bernardo 1 x 0 Caxias
Estádio 1º de Maio - 5/10
6ª rodada: Caxias 1x1 Floresta
Estádio Centenário - 11/10
Gol do Caxias: Jhonatan Ribeiro
Quadrangular em números
:: 4 Pontos conquistados
:: 8 Jogos
:: 0 vitórias
:: 4 empate
:: 2 derrotas
:: Lanterna do Grupo B
:: Gols Pró: 2
:: Gols Contra: 4
Campanha total na Série C
:: 41 Pontos conquistados
:: 25 Jogos
:: 12 vitórias
:: 5 empate
:: 8 derrotas
:: 54,6% de aproveitamento
Gols pró: 28
Gols contra: 25