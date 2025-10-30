Recuperado de lesão, zagueiro pode ser alternativa para o Juventude nos próximos jogos

Wilker Ángel voltou aos treinos com o elenco alviverde. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude se prepara para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo (2), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Thiago Carpini busca se recuperar após a derrota para o Grêmio e pode contar com uma novidade vinda do departamento médico.

O zagueiro Wilker Ángel está recuperado de uma lesão na coxa sofrida na partida contra o Flamengo, pela 23ª rodada. O venezuelano não atua desde o dia 14 de setembro, mas voltou a treinar com o grupo e pode ser uma alternativa para reforçar o sistema defensivo.

A defesa alviverde terá mudanças obrigatórias. Marcos Paulo foi expulso diante do Grêmio e está suspenso para o confronto contra o Palmeiras. Com isso, Lucas Freitas deve assumir a titularidade na zaga.