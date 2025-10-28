Recreio Cruzeiro conquista título no 1º Torneio Interclubes do Circuito de Tênis da Serra Gaúcha

Giovana Campo Clube sediou o evento. Adriano Medeiros / Divulgação

No último domingo (26), Farroupilha recebeu as finais do 1º Torneio Interclubes do Circuito de Tênis da Serra Gaúcha (CTSG). Com seis equipes, o clube caxiense Recreio Cruzeiro sagrou-se campeão.

O anfitrião do evento foi o Giovana Campo Clube, que competiu junto do Recreio Cruzeiro, Recreio da Juventude e Clube Juvenil, de Caxias do Sul, a Sociedade Recreativa Aquarius, de Flores da Cunha, e a TSA (Tennis Stars Academy), de Garibaldi.

Os tenistas foram divididos em oito categorias: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classes livres masculinas; sênior 35+, 45+ e 55+ masculinas; e 1ª classe feminina. As disputas ocorreram durante dois finais de semana e os confrontos foram eliminatórios entre os clubes, compostos por duas partidas de simples e uma de duplas.