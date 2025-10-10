Esportes

Na lembrança
Notícia

Recém-aposentado dos gramados relembra bronca de Coudet no Inter e duelo com Pogba

Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, Gustavo Campanharo, 33 anos, destacou que sentirá falta principalmente dos bastidores do futebol

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Tiago Nunes

