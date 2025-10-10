Recém-aposentado dos gramados relembra bronca de Coudet no Inter e duelo com Pogba

Gustavo Campanharo em passagem pelo Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Gustavo Campanharo se despediu da carreira de jogador profissional aos 33 anos. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o agora ex-jogador, natural de Caxias do Sul, destacou que sentirá falta principalmente dos bastidores do futebol. Para ele, a convivência diária com os companheiros, as conversas de vestiário e a tradicional resenha deixarão saudades.

— Os bastidores. A resenha de vestiário, o convívio com os atletas, com os amigos. E, lógico, aquele frio na barriga, aquela sensação de frio na barriga pré-jogo, de tu entrar em campo. Eu acho que, realmente, isso vai fazer falta — contou.

Na carreira, defendendo clubes do futebol internacional, na Itália, França, Bulgária e Turquia, o volante francês Paul Pogba foi o nome que mais impressionou Campanharo.

Segundo o ex-jogador, a força física e a qualidade técnica do então jogador da Juventus tornavam o duelo direto um grande desafio. Já entre os companheiros, ele destacou a liderança e o carisma de Gabriel Mercado no Inter, além de amizades duradouras com nomes como Alex Telles e Pedro Henrique.

— Eu sempre falo desse cara que, na época, estava arrebentando. Foi o tempo em que eu estava na Itália. Eu enfrentei o Pogba. Ele estava na Juventus, voando. Então, volante contra volante, foi um cara que, pô, dificílimo de marcar. Ele tem uma estatura... Ele é um cara muito alto, de porte físico. Então, foi um cara muito duro de estar combatendo — relembrou, que completou:

— No Inter, o Mercado é um líder... Indiscutível. Só que, além de líder, é um cara super coração. Que abraça todo mundo nos bastidores. Tenho diversos companheiros, que são meus irmãos até hoje. Cito o Alex Telles. Cito o Pedro Henrique, que jogou recentemente no Inter comigo também.

Bastidores

Campanharo trabalhou com Eduardo Coudet no Inter. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Durante sua passagem pelo Inter, Campanharo relembrou um episódio de tensão com o técnico Eduardo Coudet, após sofrer uma torção no tornozelo durante um treino. Mesmo com dores, o meio-campista seguiu participando das atividades ao longo da semana, até que uma nova torção o obrigou a deixar o campo.

Na preleção da véspera de um jogo, Coudet questionou os atletas sobre suas condições físicas e, ao ouvir de Campanharo que ele queria treinar apesar da dor, repreendeu o jogador diante do elenco, acusando-o de desrespeitar os companheiros por ter saído andando do treino. Campanharo, então, se defendeu, explicando que havia suportado o incômodo por vários dias e que sua intenção nunca foi abandonar o grupo.

— Ele (Coudet) começou a falar dizendo que eu saí de campo andando e que isso era um desrespeito com os companheiros. Aí eu pensei: vou ter que meter o louco agora aqui mesmo e responder. Eu passei a semana inteira com dor e o cara vai me expor na frente de todo mundo. E aí eu respondi. "mas o que tu queria que eu fizesse? Eu estava treinando a semana inteira com dor. Eu não queria ficar fora, isso não foi um desrespeito, realmente eu não conseguia treinar" — contou Campanharo, que completou: