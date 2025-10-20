Esportes

"Quero terminar a minha carreira bem", garante Shamell antes da estreia do Caxias Basquete no NBB

Norte-americano de 45 anos anunciou que fará sua "The Last One" pelo clube e espera alcançar objetivos pessoais e coletivos no campeonato que inicia nesta terça-feira (21) para o time caxiense

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

