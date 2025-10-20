"Quero terminar a minha carreira bem", garante Shamell antes da estreia do Caxias Basquete no NBB

Jogador de 45 anos é uma das referências do Caxias Basquete no NBB 2025/26. Ulisses Castro / Agencia RBS

A despedida das quadras de um ídolo do basquete brasileiro é uma das grandes atrações do Caxias do Sul Basquete na temporada 2025/26. Nesta terça-feira (21), às 19h30min, contra o Pato Basquete, no Ginásio do Sesi, o time gaúcho fará sua estreia na competição que, ao seu final, marcará a aposentadoria do ala Shamell, 45 anos.

O anúncio foi feito pelo norte-americano durante o evento de apresentação do torneio. Será a segunda temporada do maior pontuador da liga com a camisa do Caxias, e ele tem ainda muitos objetivos pela frente. O primeiro é fazer parte de um grupo competitivo.

— A gente tem que ter um elenco. Esse é o primeiro turno do campeonato e todo mundo tem que entender o valor dentro do time. Claro, tem mais times, acho muito bacana isso. Este primeiro turno vai ser correria. Penso que a gente tem que ganhar alguns jogos, criar uma oportunidade para vencer em outros. São 19 partidas no primeiro turno, e quem sabe brigar para Super 8. Claro, tentar a classificação para o playoff. Mas eu quero terminar a minha carreira bem — destacou Shamell.

A 18ª edição do NBB teve início no sábado, com 20 equipes, um recorde de participantes. Os times jogam em turno e returno, em 38 rodadas. O Caxias mira uma das 16 vagas nos playoffs, mas terá um longo caminho até o término da primeira fase. Para o ala Shamell, existe uma meta individual audaciosa a ser cumprida. Ele já é o maior pontuador da história do campeonato, com 9.428 pontos. Ou seja, faltam 572 para que o jogador seja o primeiro a atingir a marca de 10 mil pontos.

— Quem me conhece sabe que está no fundo da minha cabeça. Eu acho que os recordes sempre estão aí para alguém quebrar. Mas ser o primeiro jogador é diferente, né? Porque ninguém pode tirar o seu nome da história. Não é um foco, mas alguma coisa que está perto para chegar — admitiu.

DESPEDIDA

O adeus de Shamell não se deu por acaso. Durante as férias, uma conversa com seu filho mais novo fez com que ele decidisse que a temporada 2025/26 seria a última como profissional.