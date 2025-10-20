"Quero terminar a minha carreira bem", garante Shamell antes da estreia do Caxias Basquete no NBB

A despedida das quadras de um ídolo do basquete brasileiro é uma das grandes atrações do Caxias do Sul Basquete na temporada 2025/26. Nesta terça-feira (21), às 19h30min, contra o Pato Basquete, no Ginásio do Sesi, o time gaúcho fará sua estreia na competição que, ao seu final, marcará a aposentadoria do ala Shamell, 45 anos.
O anúncio foi feito pelo norte-americano durante o evento de apresentação do torneio. Será a segunda temporada do maior pontuador da liga com a camisa do Caxias, e ele tem ainda muitos objetivos pela frente. O primeiro é fazer parte de um grupo competitivo.
— A gente tem que ter um elenco. Esse é o primeiro turno do campeonato e todo mundo tem que entender o valor dentro do time. Claro, tem mais times, acho muito bacana isso. Este primeiro turno vai ser correria. Penso que a gente tem que ganhar alguns jogos, criar uma oportunidade para vencer em outros. São 19 partidas no primeiro turno, e quem sabe brigar para Super 8. Claro, tentar a classificação para o playoff. Mas eu quero terminar a minha carreira bem — destacou Shamell.
A 18ª edição do NBB teve início no sábado, com 20 equipes, um recorde de participantes. Os times jogam em turno e returno, em 38 rodadas. O Caxias mira uma das 16 vagas nos playoffs, mas terá um longo caminho até o término da primeira fase. Para o ala Shamell, existe uma meta individual audaciosa a ser cumprida. Ele já é o maior pontuador da história do campeonato, com 9.428 pontos. Ou seja, faltam 572 para que o jogador seja o primeiro a atingir a marca de 10 mil pontos.
— Quem me conhece sabe que está no fundo da minha cabeça. Eu acho que os recordes sempre estão aí para alguém quebrar. Mas ser o primeiro jogador é diferente, né? Porque ninguém pode tirar o seu nome da história. Não é um foco, mas alguma coisa que está perto para chegar — admitiu.
DESPEDIDA
O adeus de Shamell não se deu por acaso. Durante as férias, uma conversa com seu filho mais novo fez com que ele decidisse que a temporada 2025/26 seria a última como profissional.
— Família, né? Tem várias pessoas que não sabem, eu sou americano. Eu vim jogar aqui em 2004. Eu já joguei 21 anos de basquete brasileiro. Cheguei em 22 temporadas de profissional. Longe da família, longe da minha mãe, né? Você viaja bastante, perde vários aniversários, momentos dos filhos, coisas assim. Aí pesou um pouco. Essas férias eu estava treinando meu filho de seis anos, que está gostando do basquete, vendo o irmão dele, que tem 18 anos, e está jogando. A gente estava treinando e ele falou assim: "Pai, tem como você me treinar todo dia?". Eu fui lá conversar com ele e falei que essa vai ser a última temporada. Aí, eu posso ser seu treinador para sempre — disse, emocionado o craque do Caxias Basquete.