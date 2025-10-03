Quatro destaques do time sub-20 do Juventude vão para período de treinos em clube da Europa

Jogadores iniciam viagem neste sábado (4) para a Espanha. Leonardo Bidese / Assessoria / Juventude

Os atletas Marlon, Gui Teixeira, Miguel e Sasso, todos da categoria Sub-20, terão uma oportunidade em um clube Europeu. Eles foram selecionados para realizar um intercâmbio de 30 dias no Osasuna, um dos clubes mais tradicionais da Espanha, onde terão a chance de vivenciar a rotina de uma equipe europeia.

A ação vem sendo planejada pelas diretorias dos dois clubes há alguns meses e contou com a participação direta da agente Fifa Hellen Telles, representante institucional do Juventude na Europa. Ela é irmã do jogador Alex Telles, formado no Juventude.

— Mais do que um acordo institucional entre os clubes, trata-se de um projeto pensado para abrir portas, compartilhar metodologias e desenvolver novas estratégias. O intercâmbio de atletas é o primeiro grande passo dessa aproximação. Nosso objetivo é conectar o tradicional DNA formador das categorias de base do Juventude à reconhecida metodologia Tajonar e, com isso, integrar formação, expertise e negócios de longo prazo preparando o clube e seus atletas para serem cada vez mais competitivos dentro do ecossistema do futebol — destacou Hellen.

Os quatro atletas do Juventude treinarão no tradicional centro de treinamento do Osasuna, o Tajonar, localizado em Pamplona, na região de Navarra, na Espanha. O local conta com ampla infraestrutura, incluindo campos de futebol de alto padrão, academias completas para trabalhos físicos, áreas dedicadas à análise tática e ao desenvolvimento individual, além de espaços para acompanhamento psicológico e médico dos jogadores.

— O intercâmbio também pode significar o início de uma parceria ainda maior entre os clubes, que estão localizados em regiões que compartilham inúmeras características em comum, como clima, paisagem montanhosa, cultura e vitivinicultura — declarou o Juventude em nota.

TRABALHO DE REFERÊNCIA

O Osasuna tornou seu trabalho com categorias de base conhecido na Europa por meio do chamado “método Tajonar”, certificado com o título de “Excelência na formação de jovens atletas” pela Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Ao todo, foram avaliados mais de 80 indicadores, e atualmente o Osasuna é o único clube na Espanha a possuir tal distinção.

— Para o Juventude, enquanto instituição, é importantíssimo estreitar laços com um clube tão tradicional como o Osasuna. A ascensão do Juventude no mercado da América do Sul nos exige ampliar ainda mais os horizontes e abrir caminhos na Europa. Este movimento representa um passo fundamental para o crescimento da nossa marca e de nossas relações internacionais — afirmou o presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio.

Marlon, Gui Teixeira, Miguel e Sasso são destaques da categoria sub-20 tanto na temporada passada, quando neste ano. Marlon, por exemplo, integrou o elenco profissional durante boa parte da temporada, sendo relacionado para jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Em agosto, fez sua estreia profissional diante do Santos, no estádio Morumbi.

— Para nós, atletas, esta será uma oportunidade única e que certamente vai nos oferecer muito aprendizado. Será uma chance importante de conhecermos outra cultura de futebol, uma metodologia diferente e, também, mostrarmos nosso futebol para um clube famoso por seu trabalho nas categorias de base. Estamos confiantes de que vamos aproveitar estes 30 dias da melhor maneira possível — afirmou o atacante Marlon.