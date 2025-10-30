Quase dois times sem contrato: saiba como o Caxias avalia a permanência de alguns atletas para 2026

Zagueiro Alan pode continuar no Estádio Centenário em 2026. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Nesta sexta-feira (31), 21 atletas encerram contrato com o Caxias. Após o fim da participação grená no Campeonato Brasileiro da Série C, sem alcançar o objetivo do acesso, a maioria deles não permanecerá no Estádio Centenário. Mas o departamento de futebol estuda a renovação em alguns casos.

Jogadores como os zagueiros Alisson e Alan, o lateral-esquerdo Marcelo Nunes e os volantes Pedro Cuiabá e Mossoró despertaram interesse da nova direção.

Desses, os atletas que saíram mais valorizados foram Alan e Pedro Cuiabá. O zagueiro atuou em 24 das 25 partidas do Grená na Série C, sendo todas como titular absoluto no time de Júnior Rocha. O mesmo vale para o volante, que entrou em campo 17 vezes na competição nacional, e só não jogou um número maior de partidas por ter uma lesão no joelho na última rodada da primeira fase, às vésperas do quadrangular do acesso.

A ideia dos dirigentes do Caxias é renovar o contrato com os dois antes que o mercado da Série B se movimente em busca de nomes que se destacaram na divisão abaixo.

Já o caso do volante Mossoró é mais complicado porque o atleta renovou seu contrato com o Inter-SM e só permanecerá mediante a uma compensação financeira ao clube do coração do Estado.

Outros nomes também estão sob avaliação. A nova comissão técnica, comandada por Fernando Marchiori, também indicará com que peças pretende contar para 2026.

— Uma equipe que faz o campeonato estadual que fez, uma equipe que termina uma primeira fase de Série C com a pontuação que fez, a gente não pode deixar de colocar isso na balança. Esse trabalho que já foi feito até agora. Isso parte muito por um grupo de atletas que, com certeza, teve comprometimento. Então, agora é sentar, conversar e dar um andamento no que precisa ser feito — avaliou o executivo de futebol, Léo Franco, sobre a avaliação do elenco.

Ampliação de contrato

O Caxias possui vínculo para 2026 com 12 atletas. Quatro deles até o fim do Gauchão: Thiago Coelho, Yann Rolim, Jonathan Ribeiro e Gustavo Nescau. Destes, o clube já abriu negociações para ampliar o contrato do goleiro. Thiago Coelho foi fundamental durante a campanha da equipe na Série C 2025.

Além deles, possuem vínculo até o final de 2026 os laterais Thiago Ennes e Ronei, o meia Tomas Bastos e os atacantes Andrew, Calyson e Douglas Skilo. O clube ainda tem contrato com dois atletas oriundos das categorias de base que estão emprestados para equipes que disputam a Terceirona Gaúcha. O volante Zanelatto, 20 anos, está no Gaúcho, enquanto que o atacante Leozinho, 20, veste as cores da Apafut na competição regional.

O lateral-esquerdo Kelvyn, o atacante Iago e o centroavante Welder já acertaram com outros clubes antes mesmo do final de seus contratos. Os dois primeiros foram para o Confiança, enquanto que Welder retornou ao Guarany-Ba.

Já o zagueiro Gustavo Henrique, o volante Tauã, e os atacantes Igor Torres e Giovane Gomez acabaram seus empréstimos com o Caxias. Os três primeiros retornaram à Portuguesa, enquanto que Giovane Gomez se apresentará ao Maringá.

Os 21 atletas que encerram contrato nesta sexta-feira:

Goleiros: Victor Golas, Douglas Zílio e Matheus Emiliano;

Laterais: Kelvyn* e Marcelo Nunes

Zagueiros: Alan, Douglas, Alisson, Carlos Henrique e Gustavo Henrique**

Meio-campistas: Vini Guedes, Pedro Cuiabá, Mossoró**, Lorran, Paulinho, Mantuan e Tauã**

Atacantes: Iago*, Igor Torres**, Welder* e Giovane Gomez**

* Já acertou com outro clube.

** Retornou de empréstimo ao clube de origem.