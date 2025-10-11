Protestos e pedido de desculpas de um jogador marcam despedida melancólica do Caxias na Série C

O ambiente no Estádio Centenário foi de profunda tensão e tristeza após o apito final que selou a eliminação do Caxias na Série C. O time ficou no empate, em 1 a 1, com o Floresta, neste sábado (11). O primeiro a deixar o gramado foi o volante Vini Guedes, que se dirigiu diretamente ao vestiário sob intensas vaias da torcida.
Enquanto isso, outros jogadores permaneceram no campo, visivelmente abatidos, como Igor Torres, que ficou sentado no gramado, e Yann Rolim, que balançava a cabeça em sinal de incredulidade.
A torcida, concentrada no setor da reta oposta, expressava sua frustração com gritos de "vergonha" e "time sem vergonha", enquanto os atletas se reuniam no círculo central.
O técnico Júnior Rocha também se juntou ao grupo, tentando manter a unidade em meio ao clima hostil. O goleiro Victor Golas seguiu para o controle de doping, sendo outro dos poucos que não permaneceram no campo. A situação piorou com a chegada do vice de futebol, José Caetano Setti, que foi alvo de xingamentos ao sair do vestiário e caminhar até os jogadores.
Após uma entrevista concedida por Douglas Skilo à TV, Júnior Rocha organizou a saída coletiva dos atletas rumo ao vestiário. Todos passaram de cabeça baixa, sob vaias e até objetos arremessados pela torcida, o que pode gerar punições ao clube.
O último a deixar o campo foi o goleiro Thiago Coelho, que acenou pedindo desculpas aos torcedores, encerrando simbolicamente a campanha do Caxias na competição.