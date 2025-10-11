Esportes

Fim da linha
Notícia

Protestos e pedido de desculpas de um jogador marcam despedida melancólica do Caxias na Série C

Equipe grená empatou com o Floresta e o elenco deixou o gramado com muitos xingamentos da torcida

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS