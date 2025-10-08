Procurador do STJD pede suspensão de árbitro e VAR da partida entre Juventude e Inter pelo Brasileirão

Partida foi realizada no Estádio Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva ofereceu, nesta quarta-feira (8), uma denúncia contra o árbitro e o árbitro de vídeo da partida entre Juventude e Inter pelo segundo turno do Brasileirão. O jogo terminou empatado em 1 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi, no dia 27 de setembro. Após o jogo o time da Serra reclamou da arbitragem de Matheus Delgado Candançan (FIFA/SP) e Diego Pombo Lopez (VAR-FIFA/BA).

A denúncia cita que Candançan afirmou em súmula que “nada houve de anormal” no jogo, não registrando intercorrências além do placar final do confronto. Porém, na semana seguinte ao jogo, a Comissão Nacional de Arbitragem da CBF, em reunião realizada no dia 29 setembro com representantes do Juventude, teria admitido erro grave de arbitragem, na não marcação de penalidade máxima em favor do Juventude.

O fato ocorreu em cima do atacante Ênio, aos 29 minutos do segundo tempo, quando ele foi derrubado por Bruno Tabata dentro da área e o árbitro nada marcou. O VAR também não interferiu.

Outro caso citado na denúncia da procuradoria é que a Comissão de Arbitragem também teria reconhecido que a falta de Victor Gabriel, do Inter, em Caíque, do Juventude, seria para cartão vermelho e não apenas um amarelo, como foi a decisão do árbitro na época.

A procuradoria viu omissão do VAR da partida e denunciou o Matheus Delgado Candançan (FIFA/SP) e Diego Pombo Lopez (VAR-FIFA/BA) nas penas previstas do artigo 259, do CBJD, por "deixarem de observar regras da modalidade em lances notoriamente equivocados, como reconhecido pela Comissão de Arbitragem da CBF".

— O julgamento não busca anular gols ou pênaltis, mas apenas afirmar a responsabilização funcional de árbitros e VARs por condutas que macularam a regularidade da competição. Preserva-se, assim, a lógica pro competitione, sem instaurar instabilidade nos resultados de campo— afirma o procurador Tairone Messias.