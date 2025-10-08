Esportes

Denúncia
Notícia

Procurador do STJD pede suspensão de árbitro e VAR da partida entre Juventude e Inter pelo Brasileirão

Pedido foi protocolado nesta quarta-feira (8) e será submetido a análise para, se aceito, ir a julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)

Tiago Nunes

