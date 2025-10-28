Primavera confirma saída de técnico que será anunciado pelo Caxias

Marchiori comandou o Primavera em 2025. Giovana Randi / Primavera / Divulgação

O Caxias está prestes a anunciar seu novo comandante técnico: Fernando Marchiori, de 46 anos. O clube com quem o treinador tinha vínculo até o fim do Paulistão 2026, o Primavera, comunicou através de nota oficial na noite desta segunda-feira (27) a saída do treinador da equipe.

Marchiori deixa a equipe paulista após conquistar o acesso à elite do estadual de 2026. A caminho de Caxias do Sul, o profissional deverá ser anunciado pelo Grená nas próximas horas.

Profissional com currículo vitorioso e com acessos nacionais, Marchiori chega para comandar o Grená nas disputas do Gauchão, Copa do Brasil e Série C de 2026.

Confira a nota do Primavera:

"O Primavera SAF informa que o técnico Fernando Marchiori comunicou seu desligamento do Clube.

Queremos desejar sucesso ao treinador e agradecer pelo trabalho realizado no Fantasma."