Prestes a completar 20 anos de história, Caxias Basquete inicia participação no NBB 2025/26 nesta terça-feira

Técnico é também um dos fundadores da equipe caxiense. Porthus Junior / Agencia RBS

A nona participação do Caxias Basquete no NBB tem um significado especial para o clube. É que em 2026 a equipe caxiense completará 20 anos de história. A estreia na edição 2025/26 será nesta terça-feira (21), contra o Pato, no Ginásio do Sesi.

Depois de muitas dificuldades para se consolidar como um projeto de alto rendimento no cenário nacional, o Caxias disputará pela sexta vez seguida a maior competição do país, com uma estrutura bem mais forte do que quando iniciou na liga.

— São duas décadas. Em 20 anos, eu sempre sendo um dos que falam em nome do Caxias Basquete, gosto de dizer que a gente está fazendo um papel, ou buscamos fazer um papel que não é só pelo basquete. Um papel em que a comunidade, de uma forma geral, consiga enxergar o esporte como um caminho, e que não só o futebol. Porque infelizmente a gente vive num estado e num país que acha que o futebol é o centro de tudo. E, na verdade, ele é importante, sim, a gente não pode ignorar isso. Mas tem muitas outras coisas que acontecem ao mesmo tempo e que precisam ter o espaço, e precisam ter a oportunidade de fazer — destacou o técnico e gestor do Caxias Basquete, Rodrigo Barbosa, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Um dos responsáveis pela fundação da equipe caxiense, Barbosa reforça a importância da criação de uma cultura esportiva no Rio Grande do Sul e, em especial, na Serra Gaúcha:

— O Caxias Basquete deixou de ser já um projeto de desenvolver basquete, e hoje ele é um projeto que tenta implementar a cultura esportiva nas pessoas. E, principalmente, começando em Caxias do Sul. Então é um projeto que tem que ser desenvolvido. No fundo, a gente torce para que daqui a um ano, dois, tenha o vôlei, tenha o futsal, tenha o handebol. Se tiver vários, é porque as pessoas estão entendendo a cultura do esporte, que ela é um caminho, e hoje o NBB é um negócio. Hoje, o Caxias Basquete é um produto que está dentro de um negócio que funciona há 16 anos no Brasil, como um dos melhores, que é a liga. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas tenham esse entendimento, vai existir mais patrocinador, vai existir mais gente assistindo, mais projetos, e automaticamente todo mundo vai ganhar com isso.