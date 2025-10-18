Presidente do Caxias confirma contratação de executivo e fala se Júnior Rocha permanecerá

Roberto de Vargas durante entrevista ao Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

O 2025 vai ficar marcado para sempre na memória do torcedor do Caxias como o ano em que o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro escorreu pelas mãos. Líder da primeira fase na Terceira Divisão nacional, o Grená terminou na lanterna de seu grupo no quadrangular do acesso.

O presidente Roberto de Vargas analisou o ano do Caxias durante entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

— Acho que o ano foi bom. Nossos objetivos, quando a gente entrou como presidente, todos foram alcançados, o que nós imaginávamos lá atrás. Mas é claro que com o andamento do campeonato, com o desempenho, a gente vai almejando mais. E o final não foi legal. Ficou um gostinho de que podíamos ter subido. Então, por isso, o sentimento de frustração, né? Mas a campanha foi boa — comentou De Vargas, que completou:

— O mais positivo foi o apoio muito grande que a gente teve do Conselho do Caxias, dos torcedores do Caxias. Isso nos movia e nos move, e sentir o carinho foi muito importante, isso aí foi uma experiência nova e agradável.

Novos integrantes do departamento de futebol e executivo do centro do país a caminho

A primeira ação após a participação grená na Série C 2025 mexeu as peças do departamento de futebol. O vice-presidente da pasta, José Caetano Setti, dará lugar a Chiquinho Corsetti. Também se afastaram de suas funções os diretores Valdecir Bersaghi e Ernani Heberle. O clube voltará a ter um gerente de futebol, o mesmo que ocupou o cargo pela última vez no ano passado: João Corrêa.

Os dois novos integrantes do departamento de futebol grená serão apresentados na manhã desta segunda-feira (20). O presidente do Caxias explicou os motivos que levaram o clube a escolher estes dois profissionais.

— Resolvemos mudar para um sistema mais tradicional que os times estão adotando, que é um vice-presidente de futebol, um gerente de futebol, um executivo de futebol, vamos dizer, um executivo de mercado e um coordenador de futebol. O vice de futebol é o Chiquinho Corsetti, um conselheiro da SER Caxias, uma família que está no conselho do Caxias há décadas. O Chiquinho tinha essa vontade. Já começamos a trabalhar, já contatamos o João Corrêa, já entrou na equipe e fomos atrás de um executivo — destacou de Vargas, que disse ainda que o clube acertou a contratação de um executivo de futebol que será apresentado na segunda-feira:

— Fechamos com o executivo que deve chegar, deve ser apresentado também segunda-feira. É um profissional do centro do país.

E Júnior Rocha permanecerá?

O presidente grená ainda revelou se o técnico Júnior Rocha já foi procurado para renovar seu vínculo ou se o clube partirá para a busca de um outro perfil de treinador.

— Eu não decidi ainda sobre técnico, sobre jogadores, porque antes eu queria ter uma equipe. Não queria contratar um executivo de futebol, botar ele aqui, para ele dizer: "pô, não era esse o técnico que eu teria nos meus planos". O Júnior é uma excelente pessoa, um excelente técnico, com certeza tem várias propostas, mas discutiremos sobre ele provavelmente segunda à tarde — concluiu Roberto de Vargas.