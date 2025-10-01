Esportes

Esporte caxiense
Notícia

Prefeitura de Caxias do Sul abre inscrições para o Fiesporte 2026

O edital publicado nesta quarta-feira (1º) prevê mais de R$ 5,6 milhões investidos em projetos esportivos

Camila Corso

Jornal Pioneiro

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS