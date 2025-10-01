Prefeitura de Caxias do Sul abre inscrições para o Fiesporte 2026

Olmir Cadore assumiu a SMEL em janeiro de 2025. Rafael Rinaldi / Agencia RBS

Nesta quarta-feira (1º), a Prefeitura de Caxias do Sul, através da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), anunciou a abertura das inscrições para a edição 2026 do Financiamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer - Fiesporte. O prazo para protocolar os projetos encerra em 3 de novembro, às 9h, na Central de Licitações (Cenlic), no Centro Administrativo Municipa. A verba prevista para o Fiesporte 2026 é na ordem de R$ 5,6 milhões.

Assim como no ano passado, serão cinco categorias de classificação: alto rendimento, rendimento, eventos, educacional e atleta individual. Os três primeiros são destinados à pessoas jurídicas, o quarto engloba pessoas jurídicas e físicas, desde que seja profissional de educação física com licenciatura plena, bacharel ou provisionado pelo CREF/RS. O quinto é de uso exclusivo para pessoas físicas.

O edital do Fiesporte mantém um único envelope por projeto. Em alguns casos de documentos não aceitos, os responsáveis terão um período para a substituição dos mesmos. Houve um aumento no número de materiais e serviços, necessitando apenas um orçamento, ao invés de mais de três.

A novidade desta edição é o checklist, anexo que compõem os documentos e facilita ao proponente para a verificação dos itens obrigatórios estão na proposta entregue. O objetivo é diminuir os erros de inabilitação e acelerar o processo de análise, aumentando a concorrência em relação aos melhores projetos.

Os interessados em participar devem acessar o processo e acompanhar as datas e solicitações, onde estão informações referentes ao financiamento, sejam aprovações, prazos ou documentações.

Para esclarecer dúvidas, cinco reuniões de orientação serão realizadas em outubro. A primeira acontece na quinta-feira, 9 de outubro, às 18h30min, na Câmara de Vereadores.