Postura em xeque? Técnico do Juventude cobra atitude dos atletas: "Eu acho que está muito pouca a entrega deles"

Durou pouco mais de 40 minutos a conversa do técnico Thiago Carpini com o grupo de jogadores do Juventude no vestiário do Allianz Parque após a derrota para o Palmeiras no sábado (11). Em tom de cobrança, o treinador pediu, uma vez mais, uma nova postura da equipe.
Carpini subiu a voz para ver se desta vez os jogadores correspondem, já que, após perder para o Fortaleza, no Alfredo Jaconi, ele já havia comentado sobre o comprometimento de alguns atletas.
— E os atletas, acho que a partir da conversa que nós tivemos hoje (sábado), eu acho que eles precisam também assumir um pouco de responsabilidade. Eu acho que está muito pouca a entrega e a responsabilidade deles com eles mesmos — disparou o treinador.
O técnico alviverde deu um recado claro ao grupo de que, para ainda lutar contra o rebaixamento, todos devem ter a atitude que é cobrada diariamente nos treinos da equipe.
— Competindo dentro dos comportamentos que a gente se prepara para fazer na semana e não temos feito nos jogos, a gente volta a melhorar a nossa performance, volta a pontuar e a gente volta de novo para a competição. Cada vez fica mais difícil, isso é evidente, mas a gente sabe que é tudo muito em aberto — projetou o treinador do Ju.