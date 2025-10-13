Esportes

Após goleada
Notícia

Postura em xeque? Técnico do Juventude cobra atitude dos atletas: "Eu acho que está muito pouca a entrega deles"

Thiago Carpini criticou comportamento da equipe nas últimas rodadas do Brasileirão 2025

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

