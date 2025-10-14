Polêmica: denunciado por erros contra o Juventude, árbitro é escalado como AVAR para jogo diante do Fluminense

Partida contra o Inter terminou com polêmicas no Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude terá um elemento extra no confronto contra o Fluminense, nesta quinta-feira (16), às 21h30min, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. A CBF escalou o árbitro Matheus Delgado Candançan para atuar como Auxiliar do Árbitro de Vídeo (AVAR) Dois da partida, mesmo com o profissional tendo sido denunciado pela Procuradoria do STJD por erros graves.

Candançan será julgado por falhas cometidas justamente em um jogo do Juventude: o empate em 1 a 1 contra o Inter, no Alfredo Jaconi. Na ocasião, o árbitro deixou de expulsar de um jogador do Inter e não marcou um pênalti claro sobre o atleta Ênio, erros que foram reconhecidos pela própria Comissão de Arbitragem da CBF.

O árbitro pode ser punido com suspensão de 15 a 120 dias, além de multa, caso seja condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O fato de ser escalado para uma função no VAR antes do julgamento, que ainda não tem data, gera questionamentos.

O AVAR tem a função de se comunicar diretamente com o árbitro de campo em determinados momentos, como quando o VAR principal está ocupado com uma checagem ou revisão, garantindo que o jogo seja reiniciado corretamente ou que a decisão seja revista. As principais tarefas do AVAR são assistir ao jogo em tempo real, comunicar os incidentes ao árbitro de vídeo (VAR) e aos outros árbitros da sala, e fornecer informações objetivas para ajudar na decisão final.