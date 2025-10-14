Esportes

Polêmica: denunciado por erros contra o Juventude, árbitro é escalado como AVAR para jogo diante do Fluminense

Profissional estará na cabine do VAR junto com Emerson de Almeida Ferreira (MG). Recentemente, a procuradoria do STJD pediu a suspensão do árbitro após erros no jogo diante do Inter 

