"Pode haver mudança, sim", admite técnico do Caxias sobre o duelo contra o São Bernardo

Júnior Rocha confirmou apenas alteração na zaga, mas outras mudanças podem acontecer. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Em busca da primeira vitória no quadrangular do acesso à Série B, o time do Caxias vai mudar para o confronto decisivo válido pela quinta rodada com o São Bernardo no domingo (5), às 19h, no Estádio Primeiro de Maio, em São Paulo.

Nesta quinta-feira (2), o técnico Júnior Rocha comandou um treinamento tático com o grupo de jogadores. Antes da atividade, o comandante grená admitiu, ao menos, uma alteração na zaga para a partida contra os paulistas. Sem Alisson, que se recupera de uma cirurgia pulmonar e não atua mais pela Série C, Gustavo Henrique será titular ao lado de Alan.

— Pode haver mudança, sim. A gente tem treinos durante a semana, uma delas é certa, (a vaga) do Alisson. E se o cara entrar melhor que o outro, a gente sempre foi dessa maneira, se houver mudança, vocês vão saber antes do jogo — confirmou Júnior Rocha.

No ataque, Iago voltou a ficar à disposição nesta semana após se recuperar de dores no posterior da coxa. A tendência é de que o atacante dispute uma vaga com Jonathan Ribeiro. Neste caso, Igor Torres é quem perderia um lugar na equipe.

No entanto, o técnico grená revelou que alguns jogadores sentiram algum desconforto durante a semana e acabaram sendo preservados de parte dos treinamentos. Por isso, a questão física também será levada em consideração na escalação que entrará em campo no próximo fim de semana.

— Desde o dia que a gente chegou aqui, falei que vamos terminar o campeonato nos ajustando, corrigindo alguns detalhes, melhorando. E o que nós temos que fazer, e eu tenho certeza que todos aqui estão convictos disso, todos que estão no clube, no dia a dia, trabalhando, e também a maior parte do torcedor, é que ainda há esperança. Nós estamos vivos no campeonato, o campeonato não terminou ainda. Nós vamos para uma decisão fora de casa, e a gente vem se preparando essa semana como tal: mentalmente, fisicamente, tática e tecnicamente, justamente para chegarmos lá em São Bernardo e fazer uma grande partida — finalizou Júnior Rocha.

A delegação grená ainda treina nesta sexta-feira (3) pela manhã, em Caxias do Sul, antes da viagem para São Paulo. No sábado (4) a última atividade do grupo deve ser confirmada para o CT da Portuguesa.

Uma provável formação do Caxias terá: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Gustavo Henrique, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Mossoró e Tomas Bastos; Iago (Jonathan Ribeiro ou Igor Torres), Calyson e Welder.