Pietra Rivoli vai à final no Chile e entrará no top 100 do ranking mundial juvenil de tênis

Pietra iniciou a transição do juvenil para o profissional nesta temporada. Recreio da Juventude / Divulgação

Após conquistar o vice-campeonato do ITF J 200 de Lima, no Peru, na última semana, a tenista bento-gonçalvense Pietra Rivoli manteve o embalo e alcançou a segunda final seguida em competições sul-americanas.

Nesta sexta-feira (3), a jogadora de 17 anos venceu a argentina Candela Vazques, cabeça 2 do torneio e 65ª do ranking, por 2 a 1, parciais de 6/3, 6/7 e 6/2, e se garantiu na decisão do ITF J200 de Santiago, no Chile.

Agora, Pietra, terceira melhor brasileira juvenil da atualidade, encara na final a cabeça de chave número 3 do evento, a tcheca Sofie Hettlerova, que foi sua algoz no último sábado. Com a campanha nas duas últimas semanas, a jovem atleta garantirá a inédita vaga no top 100 do ranking mundial juvenil.