Péssimo resultado, oito finais e foco na arbitragem: jogadores do Juventude avaliam derrota para o Grêmio

Alan Ruschel (28) cometeu o pênalti em Alysson, no primeiro tempo. Jeff Botega / Agencia RBS

Após o apito final, os jogadores do Juventude falaram sobre a 18ª derrota da equipe na competição nacional. Na Arena, o time perdeu por 3 a 1 para o Grêmio e estacionou nos 26 pontos. Com isso, a briga pela permanência na elite fica cada vez mais complicada.

— Tivemos um péssimo resultado. Precisamos melhorar bastante, entrar nos jogos mais concentrados. Agora é seguir em frente, levantar a cabeça, treinar ainda mais e buscar fazer um bom resultado — destacou o lateral Igor Formiga na saída do gramado.

Dono da pior defesa do campeonato, com 56 gols sofridos, o Ju terá agora pela frente o líder Palmeiras, no próximo domingo, no Alfredo Jaconi.

— A gente sabe que agora precisamos encarar todos jogos como finais. É complicado, mas temos que seguir trabalhando e buscar as vitórias nos próximos jogos — projetou o zagueiro Luan Freitas, que voltou a atuar após uma lesão no ombro.

Já o centroavante Gilberto, de atuação apagada, optou por apenas criticar a arbitragem após o duelo.

— A gente deveria começar falando hoje sobre a arbitragem. Foi um pênalti extremamente discutível. No segundo gol, a bola bateu na mão do Arthur e ele leva vantagem. Ficamos tristes pelo campeonato, porque o Grêmio não precisa disso — destacou o camisa 9, que completou sobre o próximo jogo: