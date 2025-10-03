Pedra no sapato? Caxias nunca venceu o São Bernardo na história dos confrontos

Equipe do atacante Gabriel Silva perdeu por 2 a 0 na Série C 2024. Vitor Soccol / SER Caxias/Doivulgação

O adversário do Caxias neste domingo (5) pela quinta rodada do quadrangular do acesso à Série B, pode ser considerado uma pedra no sapato do clube grená. Afinal, em três confrontos disputados na história, todos válidos pelo Campeonato Brasileiro da Série C, os gaúchos jamais venceram os paulistas.

O primeiro duelo entre São Bernardo e Caxias ocorreu no ano passado. Pela 16ª rodada da Terceira Divisão Nacional, o São Bernardo recebeu o desesperado Caxias, que lutava contra o descendo, e venceu por 2 a 0, deixando o Grená em 16º lugar na tabela, com 15 pontos.

Logo aos 12 minutos, Hugo Sanchez cruzou na direita, a bola quicou fora da pequena área e quem apareceu foi o lateral-esquerdo Davi Gabriel. Ele cabeceou no canto e, mesmo sem dar muita velocidade à bola, Thiago Coelho não conseguiu chegar a tempo para fazer a defesa: 1 a 0.

Na etapa final, aos 23, o experiente Cristaldo, ex-Palmeiras, passou entre Galvan e Cézar Henrique e rolou para Romisson na área. O meia cruzou na pequena área e Kayke se antecipou a Lucas Cunha para fazer o 2 a 0.

Dois duelos em 2025

Equipes ficaram no 0 a 0 no primeiro turno do quadrangular no Estádio Centenário. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na atual Série C, Caxias e São Bernardo se cruzaram pelo caminho em duas oportunidades. Na primeira fase, a equipe paulista derrubou a invencibilidade do técnico Júnior Rocha no comando grená em partida válida pela sexta rodada. E o gol, quase como forma de castigo, saiu apenas nos acréscimos.

Dudu Miraíma, no último minuto do duelo, sacramentou o triunfo dos donos da casa. Com o resultado, os paulistas chegaram aos 11 pontos e subiram para a quinta colocação. O Grená permaneceu com 12 e na vice-liderança da competição.

Já o duelo mais recente entre os dois ocorreu na fase de quadrangular. No primeiro confronto realizado pelos clubes no Estádio Centenário, as duas equipes ficaram no 0 a 0 e chegaram aos dois pontos na segunda rodada.

O confronto do próximo domingo será o quarto na história entre os dois clubes e, certamente, o mais importante. Afinal, um deles poderá manter vivo o sonho do acesso à Série B em caso de vitória.

Duelos entre São Bernardo x Caxias

16ª rodada da Série C 2024

São Bernardo 2x0 Caxias - Estádio Primeiro de Maio

6ª rodada da Série C 2025

São Bernardo 1x0 Caxias - Estádio Primeiro de Maio

2ª rodada do quadrangular da Série C 2025