Esportes

Tabu
Notícia

Pedra no sapato? Caxias nunca venceu o São Bernardo na história dos confrontos

Equipes se enfrentam neste domingo (5), no Estádio Primeiro de Maio, palco onde o Grená sempre perdeu

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS