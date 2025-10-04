Esportes

Série C
Notícia

Para chegar vivo à rodada final, Caxias busca primeira vitória contra o São Bernardo

Equipes ainda não venceram na segunda fase e duelam neste domingo (5), às 19h, no Estádio 1º de Maio

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

