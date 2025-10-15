"Para muitos, esse elenco não presta": Mandaca desabafa sobre críticas e mira virada de chave no Juventude

Mandaca tem 34 jogos pelo Juventude nesta temporada. Porthus Junior / Agencia RBS

O volante Mandaca, que retorna ao time após cumprir suspensão, fez um desabafo sobre a crise do Juventude na tabela e a onda de críticas que atinge o elenco. Antes da viagem para o Rio de Janeiro, onde a equipe enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira (16), às 21h30min, no Maracanã, o jogador rebateu o pessimismo e a desconfiança externa.

O atleta admitiu a queda de rendimento do time nos últimos jogos, que vem de seis partidas sem vencer, mas lembrou que a descredibilidade faz parte da rotina do Juventude, citando o acesso de 2023 como exemplo.

— Sabemos que teve uma queda em relação aos atletas, mas a gente vem trabalhando forte aí. Vem melhorando cada dia mais. O Carpini vem ajustando alguns detalhes. E a gente sabe que o pessoal fala já em rebaixamento, mas a gente não pensa nisso, não. Se parar para pensar, em 2023, quando a gente subiu, foi do mesmo jeito — declarou o jogador, que completou:

— E é sempre assim. O externo sempre vai botar a gente lá embaixo, como rebaixado. E temos sempre que provar um pouquinho a mais para o externo — comentou Mandaca.

Reação às Críticas: "A gente trabalha para caramba"

Mandaca fez um apelo para que a torcida ignore as vozes de fora e valorizem o trabalho do grupo. O volante defendeu o elenco, que, segundo ele, está sendo injustiçado.