Esportes

Reflexão
Notícia

"Para muitos, esse elenco não presta": Mandaca desabafa sobre críticas e mira virada de chave no Juventude

Atleta concedeu entrevista coletiva antes da viagem para o Rio de Janeiro e não escondeu o descontentamento sobre os questionamentos em cima do elenco alviverde

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS