Para enfrentar o Palmeiras, Juventude fará dois treinos no novo gramado sintético do CT

Clube investiu mais de R$ 4 milhões na nova estrutura. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

No último sábado (5), o Juventude inaugurou oficialmente o primeiro gramado sintético do Centro de Formação de Atletas e Cidadãos (CFAC). O novo espaço já foi utilizado pelo clube antes de enfrentar o Atlético Mineiro, pois a Arena MRV, casa do Galo também não possui grama natural.

Nesta semana, antes de viajar para pegar o Palmeiras, o técnico Thiago Carpini programou dois treinamentos no campo sintético do CT para os atletas já se habituarem com o que vão encontrar em São Paulo. As atividades serão na quinta e na sexta.

A partida contra o Palmeiras é atrasada da 12ª rodada do Brasileirão. O jogo foi adiado na época, pois o time paulista jogaria o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. O duelo será recuperado neste sábado (11), às 19h. O alviverde gaúcho vem de derrota para o Fortaleza e está na 19ª posição com 23 pontos.

DE ALTA TECNOLOGIA

O gramado sintético do CT foi colocado pela empresa Limonta Sport, com mais de 52 anos de experiência e atuação em 70 países. A empresa fornece tecnologia para alguns dos maiores clubes do planeta, como Real Madrid, Milan e Bayern de Munique.

O sistema instalado no Juventude conta com um processo de produção monitorado, que envolve a seleção criteriosa de matérias-primas, revestimentos de látex e poliuretano de última geração, armazenamento controlado e embalagens automatizadas. O gramado possui ainda certificação FIFA Quality, a mais alta chancela de qualidade concedida pela entidade máxima do futebol, que garante desempenho profissional a partir de testes exigentes de impacto, rolagem da bola, nivelamento e outras características técnicas.