Para buscar o acesso à Série B, Caxias tenta feito inédito no sábado

Não basta um milagre. Para o Caxias conquistar o tão sonhado acesso à Série B do Brasileiro, o time de Júnior Rocha precisa derrotar o Floresta no sábado, (11) no Estádio Centenário, e torcer para o São Bernardo perder para o Londrina no Paraná, tirando ainda uma diferença de saldo de gols para seus dois principais adversários, os paulistas e os cearenses.
Se conseguir essa façanha, o time grená ainda entrará na história deste formato de disputa do Campeonato Brasileiro da Série C sendo a primeira equipe que conseguiu o acesso somando seis pontos ao término do quadrangular.
O Operário, na edição de 2023, conquistou uma das quatro vagas chegando a sete pontos no Grupo A do quadrangular, que teve na liderança o Brusque, com 13, e na terceira colocação o São Bernardo, que também terminou com sete.
A classificação dos paranaenses veio apenas nos critérios de desempate. Ambos terminaram com duas vitórias e saldo 0, mas o Operário marcou três gols a mais nesta fase da competição (9 a 6). Sete foi a menor pontuação registrada em um acesso à Série B desde 2020, quando as quatro vagas em disputa passaram a ser disputadas em fase de quadrangulares.
Um alento para o abatido ambiente grená, que não sabe o que é vencer há oito partidas, mas que mesmo assim poderá subir de divisão com seis pontos e uma única vitória.
— Quantos times ficaram para trás com mais investimento? É uma competição complicada e nós conseguimos nos manter até aqui. Nós estamos no último jogo e estamos vivos. Ah, é mais difícil? É mais difícil, mas estamos vivos. Então, a gente também tem que olhar o que foi feito — avaliou o vice de futebol do Caxias, José Caetano Setti.
Pontuação dos clubes que conquistaram o acesso à Série B desde 2020:
2020
Grupo A
Vila Nova 10
Brusque 9
Grupo B
Remo 10
Londrina 9
2021
Grupo A
Ituano 13
Criciúma 9
Grupo B
Tombense 11
Novorizontino 9
2022
Grupo A
Mirassol 12
Botafogo-SP 10
Grupo B
ABC 12
Vitória 9
2023
Grupo A
Brusque 13
Operário 7
São Bernardo 7 (não classificou pelo número de gols marcados)
Grupo B
Amazonas 12
Paysandu 10
2024
Grupo A
Volta Redonda 12
Remo 9
Grupo B
Athletic 10
Ferroviária 10
Situação em 2025 faltando uma rodada:
Grupo B
Londrina 9
São Bernardo 6
Floresta 6
Caxias 3
Grupo C
Ponte Preta 10 (já classificada)
Guarani 7
Brusque 6
Náutico 5