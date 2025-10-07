Para buscar o acesso à Série B, Caxias tenta feito inédito no sábado

Grená ainda sonha com a classificação à Série B. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Não basta um milagre. Para o Caxias conquistar o tão sonhado acesso à Série B do Brasileiro, o time de Júnior Rocha precisa derrotar o Floresta no sábado, (11) no Estádio Centenário, e torcer para o São Bernardo perder para o Londrina no Paraná, tirando ainda uma diferença de saldo de gols para seus dois principais adversários, os paulistas e os cearenses.

Se conseguir essa façanha, o time grená ainda entrará na história deste formato de disputa do Campeonato Brasileiro da Série C sendo a primeira equipe que conseguiu o acesso somando seis pontos ao término do quadrangular.

O Operário, na edição de 2023, conquistou uma das quatro vagas chegando a sete pontos no Grupo A do quadrangular, que teve na liderança o Brusque, com 13, e na terceira colocação o São Bernardo, que também terminou com sete.

A classificação dos paranaenses veio apenas nos critérios de desempate. Ambos terminaram com duas vitórias e saldo 0, mas o Operário marcou três gols a mais nesta fase da competição (9 a 6). Sete foi a menor pontuação registrada em um acesso à Série B desde 2020, quando as quatro vagas em disputa passaram a ser disputadas em fase de quadrangulares.

Um alento para o abatido ambiente grená, que não sabe o que é vencer há oito partidas, mas que mesmo assim poderá subir de divisão com seis pontos e uma única vitória.

— Quantos times ficaram para trás com mais investimento? É uma competição complicada e nós conseguimos nos manter até aqui. Nós estamos no último jogo e estamos vivos. Ah, é mais difícil? É mais difícil, mas estamos vivos. Então, a gente também tem que olhar o que foi feito — avaliou o vice de futebol do Caxias, José Caetano Setti.

Pontuação dos clubes que conquistaram o acesso à Série B desde 2020:

2020

Grupo A

Vila Nova 10

Brusque 9

Grupo B

Remo 10

Londrina 9

2021

Grupo A

Ituano 13

Criciúma 9

Grupo B

Tombense 11

Novorizontino 9

2022

Grupo A

Mirassol 12

Botafogo-SP 10

Grupo B

ABC 12

Vitória 9

2023

Grupo A

Brusque 13

Operário 7

São Bernardo 7 (não classificou pelo número de gols marcados)

Grupo B

Amazonas 12

Paysandu 10

2024

Grupo A

Volta Redonda 12

Remo 9

Grupo B

Athletic 10

Ferroviária 10

Situação em 2025 faltando uma rodada:

Grupo B

Londrina 9

São Bernardo 6

Floresta 6

Caxias 3

Grupo C