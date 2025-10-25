Para atacante, Juventude não tem mais margem de erro na batalha dos números e mira vitória contra o Grêmio

Atacante Gabriel Taliari tem 33 jogos e cinco gols pelo Juventude na temporada. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Brasileirão está pegando fogo, mas a matemática é fria e calculista para quem busca atingir seus objetivos. Os números pressionam o Juventude na tabela. No Z-4 com 26 pontos, o Alviverde não tem mais margem de erro e muitos menos de derrota. Com a reta final se aproximando, a equipe não pode mais se contentar com empates. Apenas a vitória e os três pontos garantem o sonho de permanecer na elite. Neste domingo (26), a missão é clara: aproveitar a injeção de ânimo da rodada anterior e ser bravo na terra do Laçador contra o Grêmio, às 16h, na Arena.

A vitória suada por 1 a 0 sobre o Bragantino, com gol do herói improvável, Daniel Peixoto, reacendeu a esperança do torcedor. O atacante Gabriel Taliari reconheceu que o resultado veio em hora crucial e deve ser o ponto de partida para a virada:

— A gente vinha em busca dessa vitória fazia tempo e estávamos precisando. Até pela confiança do time que estava precisando, a gente vinha numa sequência sem pontuar, sem vencer. Então, é claro que essa vitória dá uma confiança grande para a gente fazer um grande jogo contra o Grêmio — comentou o atacante.

Ciente da urgência, Taliari destacou que o time precisa de uma sequência positiva para sair da zona de rebaixamento e a chance será na capital dos gaúchos.

— A gente precisa de uma sequência muito boa, de resultados, eu acho que temos grande chance de fazer isso. A semana está sendo boa de trabalho, é claro que a vitória também contra o Bragantino deu uma confiança a mais. Então, estamos trabalhando, trabalhando para buscar essa sequência, pois não temos mais margem para derrotas. Temos que pontuar no campeonato, pontuar para grudar no grupo ali de cima para poder sair da zona — destacou Taliari.

O Calcanhar de Aquiles Fora de Casa

Apesar da melhora sob o comando de Thiago Carpini, o desempenho do Juventude como visitante ainda é o grande obstáculo na corrida pela permanência. O aproveitamento fora de casa é de apenas 11% — um número que já foi zero sob o comando dos técnicos anteriores, Claudio Tencati e Fábio Matias. Com apenas uma vitória longe de Caxias, o time precisará superar o Tricolor.

Questionado sobre o que falta para o time somar mais pontos longe do Alfredo Jaconi, Taliari tentou encontrar as respostas:

— Acho que tudo de um pouco, com o Carpini a gente melhorou muito os jogos fora de casa. Fizemos um grande jogo contra o Ceará, conseguimos a vitória. Contra o Fluminense fizemos um grande jogo, por um detalhe, infelizmente a bola acabou não entrando, são coisas do futebol — analisou Taliari, que também fez uma autocrítica: