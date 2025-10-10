Palmeiras x Juventude: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Alviverdes jogam partida atrasada da Série A. Arte Pioneiro / Agência RBS

Palmeiras e Juventude entram em campo neste sábado (11), às 19h, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi alterada pois o clube paulista disputou o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. O confronto deste final de semana será em São Paulo, na Arena Allianz Parque.

O Juventude caiu uma posição na tabela. O time é penúltimo colocado com 23 pontos após a derrota, de virada, para o Fortaleza. Por outro lado, o adversário é o líder da Série A do Brasileiro. O time tem 55 pontos, o mesmo número do Flamengo e pode se isolar em caso de vitória. Já o time da Serra, se vencer o seu compromisso pode assumir a 17ª colocação.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

PALMEIRAS: Weverton: Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Luighi (Bruno Rodrigues) Técnico: Abel Ferreira

JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga (Reginaldo), Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Peixoto (Hudson), Jadson e Sforza; Lucas Fernandes, Ênio (Taliari) e Taliari (Gilberto). Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem para Palmeiras x Juventude

Davi De Oliveira Lacerda-ES auxiliado por Bruno Raphael Pires-GO e Douglas Pagung-ES. O quarto árbitro é Leo Simao Holanda-CE. VAR: Rodolpho Toski Marques-PR

Onde assistir a Palmeiras x Juventude

Premiere anuncia a transmissão da partida.

Como chegam

O Juventude tem desfalques e atletas que retornam de suspensão para enfrentar o time paulista. O técnico Thiago Carpini não contará com o volante Mandaca, suspenso pela expulsão diante do Fortaleza. O volante Caíque também pode ficar de fora. O atleta voltou aos treinos, mas sente dores após uma fissura em uma das costelas. Estão no DM três zagueiros: Luan Freitas, Wilker Angel e Natã. Voltam de suspensão os dois laterais esquerdo. Marcelo Hermes e Alan Ruschel ficam à disposição.