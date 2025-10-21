Ouça o gol de Peixoto na vitória do Juventude sobre o Bragantino

Peixoto trouze alívio para a Papada no Alfredo Jaconi. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

A importante vitória do Juventude sobre o Bragantino foi construída dos pés de dois operários da equipe de Thiago Carpini. O lateral-direito Igor Formiga fez a assistência precisa para o gol do meio-campista Peixoto, ainda no primeiro tempo.

A vitória de 1 a 0 do Verdão no Alfredo Jaconi, pela 29ª rodada do Brasileirão 2025 renovou as esperanças de que o time pode reagir e deixar o Z-4 ao fim da competição.

O Alviverde subiu um degrau na tabela e agora ocupa o 18º lugar, com 26 pontos. Na próxima rodada o clássico gaúcho diante do Grêmio, na Arena, será mais um duelo decisivo do Ju na luta contra o rebaixamento.

A transmissão da partida na Rádio Gaúcha Serra teve a narração de Eduardo Costa, comentários de Mauricio Reolon, reportagens de Rafael Rinaldi e, na central de esportes, Renan Silveira.