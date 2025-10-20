OUÇA AGORA: Juventude x Bragantino pelo Brasileirão 2025

Nesta segunda-feira (20), o Juventude tem mais um confronto decisivo na luta contra o rebaixamento. Às 19h, enfrenta o Bragantino no Estádio Alfredo Jaconi, pela 29ª rodada da Elite do Brasileirão 2025.
O Futebol da Gaúcha transmite a partida a partir das 18h45min na Rádio Gaúcha Serra, no 102.7FM e no app de GZH, opção Serra. A narração será de Eduardo Costa, os comentários de Maurício Reolon, nas reportagens Rafael Rinaldi. Na Central de Esportes, Renan Silveira.
O Verdão ocupa 19º lugar na tabela, com 23 pontos e tem poucas chances de permanecer na elite do nacional em 2026. Contra o Fluminense, no Maracanã, perdeu por 1 a 0. O time do interior paulista está em 10º, com 36 pontos. Também fora de casa, foi goleado pelo Palmeiras por 5 a 1.
O Alviverde se encontra em uma situação delicada. Nesse momento, a diferença para o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de oito pontos. Após sete jogos sem vitória, precisa encontrar o caminho do gol para manter vivo o sonho da permanência.
ESCALAÇÕES:
Juventude: Ruan Carneiro; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Peixoto; Rafael Bilu, Taliari e Gilberto Técnico: Thiago Carpini.
Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinicius e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires Jhon Jhon e Juninho Capixaba; Laquintana e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra.