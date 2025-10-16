OUÇA AGORA: Fluminense x Juventude pelo Brasileirão 2025 

O Juventude enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira (16), pela 28ª rodada da Elite do Brasileirão 2025. No Maracanã, a partida inicia às 21h30min.
O Futebol da Gaúcha será para toda a Rede Gaúcha a partir das 21h no 102.7FM e no app de GZH. A narração será de Eduardo Costa, os comentários de Maurício Reolon, nas reportagens Rafael Rinaldi. Na Central de Esportes, Camila Corso.
O Alviverde ocupa 19º lugar na tabela, com 23 pontos. Contra o Palmeiras, sofreu mais uma goleada, por 4 a 1, no Allianz Parque. O time carioca é 7º colocado, com 38 pontos. Também chega de derrota fora de casa, para o Mirassol, por 2 a 1.
O Verdão se encontra em uma situação delicada e precisa vencer para manter vivo o sonho da permanência na Elite do nacional. Atualmente, a chance de não rebaixamento está em 6,82%.
ESCALAÇÕES:
Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Abner, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Mandaca; Rafael Bilu, Taliari e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli, Lima; Canobbio, Cano e Kevin Serna. Técnico: Luis Zubeldía.