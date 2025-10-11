OUÇA AGORA: Caxias x Floresta pelo último confronto do quadrangular da Série C

Time de Júnior Rocha ainda não venceu nesta fase. Arte Pioneiro / Agência RBS

Neste sábado (11), o Caxias tem a última e decisiva partida do quadrangular da Série C 2025. Buscando o acesso à Série B, enfrenta o Floresta, às 17h, no Estádio Centenário.

No Grupo B, todas as equipes ainda têm chances matemáticas de classificação. O Grená é 4º colocado, com três pontos. O Floresta está uma posição acima, com seis.

O time de Júnior Rocha ainda não venceu nesta fase e não depende somente de si para garantir uma vaga na segunda divisão do Brasileirão de 2026. Os caxienses são obrigados à vencer e contar com uma vitória do Londrina sobre o São Bernardo. Além disso, um dos placares precisa ter dois gols de diferença. A chance de disputar a final já não existe.

As equipes vêm de derrota por 1 a 0. Na última rodada, o Grená foi derrotado pelo São Bernardo, fora de casa, e o Floresta perdeu para o Tubarão, no Estádio Domingão.

O Futebol da Gaúcha transmite o confronto a partir das 16h30min para todo o Estado na Rádio Gaúcha no 102.7 FM e no app de GZH. A narração é de Eduardo Costa, reportagem de Tiago Nunes, comentários de Maurício Reolon e, na Central de Esportes, Lucas Arruda.

Escalações:

Caxias: Thiago Coelho; Ronei, Gustavo Henrique, Alan e Kelvyn; Mantuan, Mossoró e Yann Rolim; Calyson, Jonathan Ribeiro e Giovane Gomez. Técnico: Júnior Rocha.