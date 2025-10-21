Esportes

No Ginásio do Sesi
OUÇA AGORA: Caxias Basquete estreia no NBB 2025/26 diante do Pato

Confronto que abre a temporada caxiense no campeonato nacional inicia às 19h30min, em Caxias do Sul

Camila Corso

Jornal Pioneiro

