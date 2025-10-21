OUÇA AGORA: Caxias Basquete estreia no NBB 2025/26 diante do Pato

Gambá estreia sua nona temporada no NBB. Arte Pioneiro / Reprodução

Nesta terça-feira (20), o Caxias Basquete estreia na temporada 2025/26 no Novo Basquete Brasil (NBB). A partida diante do Pato Basquete inicia às 19h30min, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul.

O Basquete da Gaúcha transmite o jogo na Rádio Gaúcha Serra a partir das 19h, no 102.7FM e no app de GZH, opção Serra. A narração será de Eduardo Costa, os comentários de Rodolfo Bellato, o Dida, e nas reportagens Maurício Reolon.

