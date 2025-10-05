Enquanto o Ju luta pra não cair, o Grená busca o acesso à Série B. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com jogos importantes em suas respectivas divisões, Juventude e Caxias jogam neste domingo (5). O Verdão enfrenta o Fortaleza, às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, em um confronto direto para fugir do rebaixamento na Série A. Já às 19h, o Grená encara o São Bernardo no Estádio 1º de Maio, no quadrangular da Série C, em busca do acesso.

Os confrontos serão transmitidos pelo Futebol da Gaúcha para todo o Rio Grande do Sul na Rádio Gaúcha, no 102.7 FM, e também no app de GZH.

A jornada dupla começa às 18h, com o pré-jogo e transmissão do confronto direto na briga contra o rebaixamento entre Juventude e Fortaleza, válido pela 27ª rodada da Série A. O Papo é 18º colocado, com 23 pontos, seguido dos cearenses, na vice lanterna, com dois a menos. A narração é de Marcelo de Bona, com reportagem de Rafael Rinaldi e o comentarista Leonardo Oliveira.

A partir das 19h, a transmissão do Alviverde será intercalada com o jogo decisivo pelo quadrangular da Série C entre Caxias e São Bernardo. As equipes precisam vencer para manterem vivo o sonho do acesso à Série B.

Os times estão com três pontos no Grupo B, porém, o São Bernardo leva a vantagem nos gols pró e é 3º, enquanto o Grená ocupa a última colocação. Eduardo Costa comanda a narração, com reportagem de Bruno Flores e comentários de Maurício Reolon.