OUÇA AGORA: Acompanhe os jogos de Caxias e Juventude pelo Campeonato Brasileiro

O Futebol da Gaúcha transmite o confronto do Alviverde com o Fortaleza pela Série A, às 18h30min, junto da busca do Grená por uma vitória na reta final da Série C, diante do São Bernardo, às 19h

Camila Corso

Jornal Pioneiro

