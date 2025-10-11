Os cinco motivos para o fracasso do Caxias na busca pelo acesso à Série B em 2025

O Caxias viu o sonho do acesso à Série B escapar por detalhes que se acumularam ao longo da fase decisiva da Série C, especialmente no quadrangular final. No último jogo, empate com o Floresta, 1 a 1, e nenhuma vitória na fase decisiva.
O principal problema deles foi a baixa produção ofensiva: em seis partidas do quadrangular final, o time grená balançou as redes apenas duas vezes, evidenciando dificuldades na criação e finalização.
Além disso, o grupo apresentou instabilidade técnica e emocional, com queda de rendimento justamente no momento mais decisivo da temporada. Outro fator que pesou foi a limitação do elenco, afetado por lesões, suspensões e saídas de jogadores importantes, além da pouca contribuição dos reforços contratados para a reta final.
A gestão também enfrentou obstáculos financeiros, o que impediu a chegada de peças estratégicas. Para completar, o Caxias ficou oito jogos sem ganhar na competição, o que comprometeu a confiança do grupo e dificultou a recuperação no momento crucial da competição.
Os cinco motivos que explicam o fracasso do Caxias:
- Baixo desempenho ofensivo no quadrangular final:
O Caxias marcou apenas dois gols jogos na fase decisiva, o que comprometeu qualquer chance de vitória. A falta de efetividade no ataque foi um dos principais problemas da equipe.
- Oscilação técnica e emocional do elenco:
A equipe apresentou queda de rendimento justamente no momento mais importante da competição. O Caxias demonstrou incapacidade de ter um repertório diferente e mudar o panorama. O trabalho do departamento de futebol, da comissão técnica e do grupo de jogadores não conseguiu manter o nível da primeira fase e sofreu com os resultados negativos.
- Desfalques e limitações no elenco:
Lesões, suspensões e saídas de jogadores importantes, como o centroavante Eduardo Melo e o zagueiro Lucas Cunha, afetaram a estrutura do time. O volante Pedro Cuiabá ficou fora por conta de uma lesão. Alisson se lesionou na final. Além disso, reforços contratados não deram boa resposta no quadrangular ou, como Giovane Gomez, teve poucas oportunidades.
- Gestão limitada por orçamento:
O clube teve uma das menores folhas salariais da competição. No entanto, fez a melhor campanha da primeira fase da Série C. Faltaram jogadores em posições estratégicas, o que pode ter comprometido o desempenho em jogos decisivos.
- Campanha irregular na reta final:
O Caxias chegou ao quadrangular com uma sequência de três jogos sem vitória, acumulando empates e derrotas. Essa instabilidade na reta final da primeira fase, gerou desconfiança e dificultou a retomada no momento decisivo. Ao todo chegou na ficar oito jogos em vencer.