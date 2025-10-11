Os cinco motivos para o fracasso do Caxias na busca pelo acesso à Série B em 2025

Caxias decepcionou na luta pelo acesso. Neimar De Cesero / Agência RBS

O Caxias viu o sonho do acesso à Série B escapar por detalhes que se acumularam ao longo da fase decisiva da Série C, especialmente no quadrangular final. No último jogo, empate com o Floresta, 1 a 1, e nenhuma vitória na fase decisiva.

O principal problema deles foi a baixa produção ofensiva: em seis partidas do quadrangular final, o time grená balançou as redes apenas duas vezes, evidenciando dificuldades na criação e finalização.

Além disso, o grupo apresentou instabilidade técnica e emocional, com queda de rendimento justamente no momento mais decisivo da temporada. Outro fator que pesou foi a limitação do elenco, afetado por lesões, suspensões e saídas de jogadores importantes, além da pouca contribuição dos reforços contratados para a reta final.

A gestão também enfrentou obstáculos financeiros, o que impediu a chegada de peças estratégicas. Para completar, o Caxias ficou oito jogos sem ganhar na competição, o que comprometeu a confiança do grupo e dificultou a recuperação no momento crucial da competição.

Os cinco motivos que explicam o fracasso do Caxias: