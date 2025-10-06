Os bastidores da derrota que dificultou o acesso do Caxias na Série C

Caxias perdeu por 1 a 0 para o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

Apesar da derrota no fim de semana, o Caxias ainda não está matematicamente eliminado da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe grená mantém chances de classificação, mas depende diretamente do resultado do São Bernardo para seguir com esperanças. A situação é delicada e o clima no pós-jogo refletiu a frustração acumulada ao longo dessa reta final de competição.

Jogadores, comissão técnica e diretoria demonstraram abatimento após o confronto. O técnico Júnior Rocha e o vice de futebol José Caetano Setti tentaram reforçar que, enquanto houver possibilidade matemática, o grupo seguirá acreditando. No entanto, o aspecto emocional parece comprometido.

O goleiro Thiago Coelho resumiu o sentimento ao dizer: “Agora é dar sequência e terminar com dignidade”. Ele foi o único jogador a ir em direção aos torcedores grenás que estavam no estádio e teve um rápido diálogo com eles na tela. Já o zagueiro Alan pediu desculpas à torcida, na entrevista, e falou em “levantar a cabeça e seguir em frente”.

A derrota teve impacto direto no ânimo do grupo de jogadores, que retorna a Caxias do Sul nesta segunda-feira (7). A reapresentação está marcada para terça, quando a comissão técnica deve iniciar os trabalhos visando a última rodada da competição. O desafio será manter o foco e a motivação, mesmo diante de um cenário adverso.

O Caxias, que chegou forte para lutar com o acesso, após uma grande primeira fase, agora luta para encerrar sua participação com dignidade e com a expectativa de uma combinação de resultados. O clima após a derrota foi de eliminação. Animicamente, o Caxias está eliminado. São oito jogos sem vencer. Apenas um gol marcado no quadrangular. Duas derrotas seguidas. No entanto, tudo pode mudar se o time se ajudar e o Londrina ganhar.