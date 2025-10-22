Os 10 atletas que têm contrato com o Caxias e os nomes que a direção tenta renovar para 2026

Zagueiro Alan termina seu contrato com o Caxias no fim do mês, mas clube trabalha com a ideia de renová-lo. Ulisses Castro / Agencia RBS

Ao mesmo tempo em que analisa o mercado e agenda entrevistas com mais de cinco treinadores que possam assumir o clube em 2026, na vaga deixada por Júnior Rocha, o departamento de futebol do Caxias também trabalha na reformulação do elenco.

Apenas 10 atletas possuem contrato com o Grená para a próxima temporada, sendo que quatro deles possuem vínculo apenas até o fim do Gauchão: o goleiro Thiago Coelho, o meia Yann Rolim e os atacantes Jhonatan Ribeiro e Gustavo Nescau.

Outros seis têm contrato com o Caxias até o fim de disputa da Série C, no mês de outubro: os laterais Thiago Ennes e Ronei, o meia Tomas Bastos, e os atacantes Andrew, Calyson e Douglas Skilo.

Desses, o clube trabalha para estender o vínculo com o goleiro Thiago Coelho e o centroavante Gustavo Nescau. Tido como um dos principais responsáveis pela boa campanha grená ao longo da Série C do Brasileiro, Thiago Coelho é o único jogador da posição que permanece. Victor Golas, Matheus Emiliano e Ronaldo Zílio terminam seus contratos ao final do mês. Assim como no gol, não há outro camisa 9 de ofício com contrato com o clube a não ser Gustavo Nescau. Giovane Gomez, que estava emprestado pelo Maringá, se apresentará na equipe paranaense, enquanto Welder acertou seu retorno ao Guarany-Ba.

Já nomes como o atacante Andrew — que não atuou em 2025 pelo Caxias por existir uma dúvida na condição contratual —, o lateral Ronei e o atacante Douglas Skilo podem ser liberados para outras equipes que se demonstrarem interessadas.

Renovações

Do elenco que encerrou a participação na disputa da Série C em 11 de outubro, 21 atletas terminam seus contratos ao final do mês. E pelo menos dois deles devem permanecer no Estádio Centenário em 2026.

O primeiro é o volante Pedro Cuiabá, de 23 anos. O jogador entrou em campo 28 vezes na atual temporada, com dois gols e duas assistências, e atuações que garantiram a titularidade na equipe de Júnior Rocha. Mas no final de setembro, o volante passou por um procedimento cirúrgico no menisco do joelho esquerdo e desfalcou o time no quadrangular do acesso.

Pelo tempo de recuperação e por ter apresentado um bom futebol ao longo de 2025, a direção do Caxias irá ampliar o vínculo com Pedro Cuiabá até o fim de 2026.

Outro atleta que despertou interesse dos novos integrantes do departamento de futebol do Caxias é o zagueiro Alan, de 24 anos. Titular em 24 dos 25 jogos da equipe na Série C, com um gol anotado, o defensor estará livre no mercado ao final do mês, mas tem chances de permanecer por mais uma temporada.

— O ideal é você ter o grupo fechado o mais rápido possível. Tomara que a gente não precise trabalhar com um elenco muito grande — avaliou o diretor executivo do Caxias, Léo Franco.

A ideia inicial do departamento de futebol grená é a de trabalhar com um grupo de até 30 atletas para a disputa do Gauchão para depois ir fazendo ajustes pontuais para a disputa da Série C em abril.

Jogadores com contrato para 2026:

Até o final do Gauchão

Goleiro: Thiago Coelho

Meia: Yann Rolim

Atacantes: Jhonatan Ribeiro e Gustavo Nescau

Até o fim da Série C

Laterais: Thiago Ennes e Ronei

Meia: Tomas Bastos

Atacantes: Andrew, Calyson e Douglas Skilo

Terminam seus contratos em outubro de 2025: