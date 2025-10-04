O que mudou no Caxias desde o duelo da primeira fase contra o São Bernardo em São Paulo

Mossoró é uma das novidades no Caxias na comparação com a primeira fase. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias entra em campo neste domingo (5), às 19h, para um confronto decisivo contra o São Bernardo, fora de casa, pela penúltima rodada do quadrangular final da Série C. A equipe grená precisa da vitória para manter vivo o sonho do acesso à Série B, mas terá que superar uma série de desfalques importantes que vêm afetando o elenco nos últimos.

Durante a competição, o técnico Júnior Rocha perdeu peças-chave: o zagueiro Lucas Cunha e o atacante Eduardo Melo deixaram o clube após receberem propostas de outras equipes. Além disso, o volante Pedro Cuiabá passou por uma artroscopia no joelho e já estava fora da reta final, comprometendo ainda mais o setor defensivo.

A situação se agravou nesta semana com a lesão pulmonar do zagueiro Alisson, que precisou passar por um procedimento cirúrgico. Outra baixa confirmada é o meia Tomas Bastos, que realizou exames e está fora do duelo contra o São Bernardo. Para suprir a ausência, Yann Rolim deve assumir a titularidade no meio-campo.

Yann já participou de 12 jogos na campanha entrou no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Londrina, fora de casa. Além disso, foi titular em três partidas anteriores. Com essas mudanças, o provável time tem: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Gustavo Henrique, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Mossoró e Yann Rolim; Calyson, Jhonatan Ribeiro (Igor Torres) e Welder.

Na primeira fase, os dois times se enfrentaram, no dia 18 de maio, no estádio Primeiro de Maio e o São Bernardo venceu por 1 a 0. O Caxias atuou com: Thiago Coelho; Thiago Ennes (Ronei), Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos (Richard);

Iago, Calyson (Eduardo Melo) e Willen Mota (Eliedson). O time mudou em cinco peças para o confronto deste domingo.

Gustavo Henrique, Mossoró, Jhonatan Ribeiro ou Igor Torres, todos foram contratados no decorrer da competição. Sem Tomas Bastos, Yan Rolim deve começar e no ataque o camisa 9 mudou para Welder.