O nome que ganha força no Centenário para treinar o Caxias em 2026

Fernando estava trabalhando no Primavera-SP. Giovana Randi / Primavera / Divulgação

No fim de semana, o departamento de futebol do Caxias direcionou seu alvo em um novo nome que poderá treinar a equipe em 2026. Depois de entrevistar mais de cinco treinadores, o Grená abriu negociações com Fernando Marchiori, 46 anos, que dirigiu o Primavera-SP nesta temporada.

Natural de São Paulo, o profissional possui um currículo vitorioso pelo país. No Cuiabá, Marchiori foi campeão estadual e da Copa Verde, em 2015, garantindo vaga à disputa da Copa Sul-Americana. Dois anos depois, conduziu o Maringá à elite do futebol paranaense.

Já em 2019, o acesso estadual veio pelo Santo André. No ano seguinte, Marchiori ergueu a taça da Copa Paulista pela Portuguesa.

No ano de 2022, o técnico ganhou o campeonato potiguar pelo ABC e ficou com o vice-campeonato da Série C do Brasileiro, conquistando o acesso à Segunda Divisão Nacional.

Na atual temporada, Fernando Marchiori comandou o Primavera-SP em 39 jogos, conquistando 20 vitórias. O time do interior paulista ficou em segundo lugar na Série A2 do estadual e confirmou presença na elite do futebol de São Paulo em 2026.

O currículo e o modelo de jogo de Fernando Marchiori agradam à direção do Caxias que abriu conversas com o treinador e o clube paulista no último fim de semana. A SAF que comanda o Primavera renovou o contrato de Marchiori até o final do Campeonato Paulista de 2026. Por isso, para tirá-lo de lá, o Caxias também terá que negociar um acordo com o Primavera.

Em entrevista ao Show dos Esportes, na Gaúcha Serra, o vice de futebol do Caxias, Chiquinho Corsetti, já havia revelado que o clube buscava um nome de carreira nacional e que ele ainda não havia vazado na imprensa.

A expectativa é boa no Estádio Centenário quanto a um acerto com Fernando Marchiori, no entanto, segundo o departamento de futebol grená, apesar de existir a possibilidade do anúncio do técnico, o Caxias mantém negociações com outros nomes. Dentre eles estão Higo Magalhães, ex-CSA, Cauan de Almeida, que esteve na Portuguesa e Rodrigo Santana, ex-ABC. Alguns treinadores pediram um tempo para responder à oferta do Caxias por esperarem outras movimentações no mercado. O que fez o Grená também inclinar para a contratação de Marchiori neste momento.

Feitos na carreira

2015: Campeão da Copa Verde pelo Cuiabá (garantindo vaga à Copa Sul-Americana de 2016);

Campeão Mato-Grossense pelo Cuiabá;

Campeão da Copa do Paraná pelo Maringá;

2017: Campeão da Série B Paranaense pelo Maringá (garantindo acesso à elite paranaense em 2018);

2019: Campeão Paulista da Série A2 pelo Santo André (garantindo acesso à elite do Paulistão de 2020);

2020: Campeão da Copa Paulista pela Portuguesa;

2022: Campeão potiguar pelo ABC;

Vice-campeão do Campeonato Brasileiro da Série C pelo ABC (garantindo vaga à Série B 2023);

2023: Vice-campeão potiguar pelo ABC;

2025: Vice-campeão Série A2 (garantindo acesso à elite do Paulistão de 2026).