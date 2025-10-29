O alerta da tabela: Juventude tinha mais pontos na 30ª Rodada do Brasileirão de 2024

Torcedor acompanha com preocupação o atual momento do Juventude na elite. Porthus Junior / Agencia RBS

Na temporada passada, o Juventude havia encerrado a 30ª rodada da Série A contra o Palmeiras. O jogo recheado de gols no Estádio Alfredo Jaconi. Na oportunidade, o time paulista venceu pelo placar de 5 a 3 pelo Brasileirão.

Naquele momento, o time tinha uma pontuação melhor que no campeonato atual. Nesta temporada, o Verdão tem apenas 26 pontos e estagnou na zona de rebaixamento da elite. Na penúltima colocação, a equipe de Thiago Carpini tem um aproveitamento de 28%.

No Brasileirão de 2024, o Juventude tinha oito pontos a mais se comparado com o drama atual. Há um ano, o time ocupava a 16º posição com 34 pontos e o clube só esteve no Z-4 em quatro momentos. Cenário bem diferente deste ano, que ocupa já há 22 rodadas as últimas colocações.

A matemática ainda permite ao Juventude sonhar com a permanência, mas o campo demonstra um cenário contrário. Dos 24 pontos em disputa ainda, com mais oito jogos, o Alviverde teria de fazer cinco vitórias para somar mais 15 e chegar aos 41, ponto de corte atual para permanecer na elite.