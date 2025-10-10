Novos investimentos e mudança de patamar: o que pode significar o acesso do Caxias à Série B

Clube planeja investir na estrutura caso conquiste o acesso. Porthus Junior / Agencia RBS

Muito mais do que uma vaga. O acesso à Série B do Campeonato Brasileiro para o Caxias pode significar uma completa mudança de patamar do clube.

Neste sábado, o Grená define seu calendário de jogos no futebol brasileiro em 2026. Diante do Floresta, o sonho do acesso ainda está vivo, apesar do time de Júnior Rocha iniciar a rodada final do quadrangular da Série C na lanterna do Grupo B.

A conquista da vaga neste fim de semana significaria um crescimento do Caxias como clube, e dará a ele a chance de novos investimentos até então não realizados pela falta de verbas.

Confira os principais pontos que podem mudar o Caxias de patamar com a conquista da vaga à Série B:

Calendário cheio em 2026

O Caxias disputará três competições em 2026. A primeira delas será o Gauchão, competição na qual o clube conseguiu chegar em duas finais nas últimas cinco edições. O Regional deve ocorrer entre 11 de janeiro e 8 de março. Depois, o Grená entrará em campo pela terceira vez consecutiva na Copa do Brasil. O torneio está previsto para começar em 18 de fevereiro.

Confirmando o acesso á Série B do Brasileiro, o Caxias disputaria a competição entre 21 e 28 de novembro. Mas se permanecer na Série C, a competição iniciaria apenas em 5 de abril e se estenderia até 25 de outubro.

Orçamento maior

A cota da Série C de 2025 foi de R$ 1,4 milhão na primeira fase para cada um dos 20 clubes participantes. A cota para as equipes da Série B, em média, foi de R$ 8,5 milhões nesta temporada, com possibilidades de aumentar para o ano que vem. Ou seja, o Caxias teria um ganho financeiro pelo menos seis vezes maior do que o da atual temporada.

Capacidade maior para investir

Nos últimos anos, o Caxias fez parcerias interessantes que significaram melhorias na estrutura do Estádio Centenário. Dentre elas estão obras na iluminação, pintura e do gramado do Francisco Stédile.

Com poder maior para investir, subindo de divisão, o clube planeja a compra de um terreno próximo ao CT Baixada Rubra para ampliar a qualidade em estrutura ao grupo de jogadores.

Além disso, o Caxias poderá profissionalizar seu departamento de futebol, agregando ao atual modelo de gestão um diretor executivo. E ainda irá atrair patrocínios mais fortes ao clube.

Retomar a base

As categorias de base do Caxias atualmente são terceirizadas. Estando na Segunda Divisão do futebol brasileiro, o clube voltará a investir na revelação de talentos e consequente venda de atletas para ampliar seus horizontes, voltando a ser um clube formador, e tendo uma nova receita importante para o melhor fluxo do caixa na próxima temporada.

Aumento do quadro social

Ao figurar na Série B, o Caxias terá 38 jogos pela competição, sendo que 19 deles vão ser disputados no Estádio Centenário. Esse, por si só, já será um bom motivo para o clube oferecer pacotes mais atrativos ao associado que, atualmente, vê seu time encerrar a temporada em outubro. No momento, o Grená tem pouco mais de 4,5 mil sócios adimplentes, algo que pode mudar para 2026 em caso de conquista da vaga.

Rivalidade acirrada

O acesso poderá deixar o Caxias na mesma divisão do que seu maior rival, o Juventude, em caso de queda alviverde a Série A desta temporada. Atualmente o Verdão é o vice-lanterna da competição.