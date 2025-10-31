Esportes

Boas-vindas
Notícia

Novo técnico do Caxias já está na cidade e conhece estrutura do Estádio Centenário

Fernando Marchiori, 46 anos, chegou em Caxias do Sul nesta sexta-feira (31) ao meio-dia e visitou a casa grená à tarde

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS