Novo técnico do Caxias já está na cidade e conhece estrutura do Estádio Centenário

Marchiori será apresentado na segunda-feira (3) pelo clube. Giovana Randi / Primavera / Divulgação

O técnico Fernando Marchiori já está em Caxias do Sul para dar início a seu trabalho no Caxias. O treinador de 46 anos chegou meio-dia e meia desta sexta-feira (31) na cidade, almoçou com os dirigentes do clube e, por volta das 15h, conheceu as dependências do Estádio Centenário.

Mesmo quando ainda estava em São Paulo, o treinador já participava de reuniões por telefone com a direção grená, com o objetivo de iniciar o planejamento do clube para a temporada de 2026.

A contratação do agora ex-técnico do Primavera-SP, após o Caxias entrevistar mais de cinco técnicos, foi concretizada pelo currículo do treinador e pelo seu estilo de jogo mais propositivo.

— Um pouco de cada. Ele tem um estilo mais agressivo quando o time joga em casa, atuando com as linhas mais altas, e fora é mais um jogo de transição e de equilíbrio. E pelo histórico recente de acessos, além de estar no mercado paulista e conhecer bem o mercado de jogadores — avaliou o gerente de futebol do Caxias, João Corrêa.