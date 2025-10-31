"Nós vamos ter que arriscar mais", diz vice de futebol do Juventude sobre a luta contra o rebaixamento

Almir Adami concedeu entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

A matemática e o desempenho do Juventude após 30 rodadas do Brasileirão dificultam as perspectivas de escapar do rebaixamento. Por isso, vencer em casa virou obrigação. O primeiro confronto da reta final é diante do Palmeiras, neste domingo (2), às 17h30min, no Estádio Alfredo Jaconi.

— Nos jogos em casa, a gente tem que conseguir os três pontos. Não vai ser diferente diante do Palmeiras, mesmo com a dificuldade toda, e o Juventude precisa. Precisamos agora, com poucos jogos na sequência do Brasileiro, são mais oito. Passa pela vitória nesse domingo, para o Juventude ainda continuar tendo chances de permanência na Série A — comentou Almir Adami, vice-presidente de futebol do Juventude, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

O Juventude se apega em exemplos do passado, de outros clubes, para buscar uma recuperação imediata nas rodadas finais.

— O que a gente conversa com os atletas e mostra para eles é que o Campeonato Brasileiro, existe histórico de outros clubes que conseguiram fazer uma recuperação muito boa, independente se era um time gigante ou não, restando poucas rodadas. Pelo percentual que o Juventude tem hoje no Campeonato, a gente poderia dizer que a dificuldade seria grande. Mas nós mostramos em alguns jogos na sequência que nós poderíamos ter vencido as partidas. Apoio total para eles, da direção, passar tranquilidade, as questões financeiras. Estão todas em dia, não tem salário atrasado — analisou o dirigente.

Para conseguir e permanência, o Juventude não pode mais adiar a vitória, ainda mais em casa. Mesmo que seja o Palmeiras, o Ju necessita vencer.

— Nós não podemos mais negociar resultado, empate talvez já não sirva mais, precisamos dos três pontos. Nós vamos ter que arriscar mais. E o grupo sabe disso, e o trabalho todo da semana, a gente vê que é sempre forte, com atleta sempre no nível bom, mas que chega no jogo, a gente tem algumas dificuldades para colocar isso em prática — avaliou Adami, que completou: