"Não vamos aceitar reiniciar": súmula relata protesto do Juventude e fim antecipado do jogo contra o Fluminense

Juventude perdeu por 1 a 0, para o Fluminense. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude perdeu para o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã. Após o confronto, a súmula trouxe detalhes importantes sobre os acontecimentos depois do gol carioca, marcado aos 52 minutos do segundo tempo. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes registrou as reclamações dos atletas alviverdes e o fim antecipado da partida.

Após a confirmação do gol pelo VAR, aos 52 minutos, jogadores do Juventude iniciaram uma forte reclamação sobre a aplicação da regra dos oito segundos de posse do goleiro, que resultou no escanteio que originou o gol. Segundo a súmula, os atletas, liderados pelo capitão Alan Ruschel e pelo meia Nenê, incentivaram os companheiros a deixar o campo, dizendo: “Vamos sair, não vamos aceitar reiniciar o jogo, acabou.”

Diante da recusa do Juventude em se posicionar para o reinício da partida e considerando que o tempo regulamentar e os acréscimos já haviam sido cumpridos, o árbitro decidiu encerrar o jogo. Ele ainda destacou na súmula que, mesmo que a partida não fosse encerrada naquele momento, o Juventude demonstrava claramente que não aceitaria continuar em campo.

Por fim, a súmula relata que membros da comissão técnica do Juventude entraram no gramado após o término da partida para tentar conter os jogadores, que seguiam protestando contra as decisões da arbitragem.

O que diz a súmula

Informo que foi respeitado um minuto de silêncio em memória de dez torcedores da equipe Fluminense.

Após o gol da equipe do Fluminense, aos 52 minutos do segundo tempo, e com a confirmação da equipe do VAR aos 53 minutos, a equipe visitante, Juventude, passou a reclamar de forma acintosa acerca de um lance anterior, no qual foi aplicada a regra dos oito segundos de posse do goleiro, resultando em um tiro de canto. Durante as reclamações, alguns jogadores do Juventude, coordenados pelo capitão nº 28, Sr. Alan Luciano Ruschel, e pelo atleta nº 10, Sr. Anderson Luís de Carvalho, dirigiram-se aos seus companheiros de equipe dizendo: “Vamos sair, não vamos aceitar reiniciar o jogo, vamos sair, acabou.”

Após essas declarações, os jogadores se recusaram a se posicionar em campo e se dirigiram para deixar o gramado. Diante da resistência da equipe visitante em aceitar o reinício da partida, e considerando que o tempo regulamentar, somado aos acréscimos de oito minutos, já havia sido integralmente cumprido (até os 53 minutos), encerrei a partida. Ressalto que, mesmo que a partida não fosse encerrada naquele momento, a equipe do Esporte Clube Juventude demonstrava claramente que não aceitaria o reinício e já se encaminhava para deixar o campo de jogo.