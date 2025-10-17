Esportes

Na bronca
"Não vamos aceitar reiniciar": súmula relata protesto do Juventude e fim antecipado do jogo contra o Fluminense

Segundo o documento, os atletas, liderados por Alan Ruschel e Nenê, incentivaram os companheiros a deixar o campo e não recomeçar a partida após o gol do time carioca

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

