"Não adianta falar de 11 jogos e fazer contas tão largas em um momento delicado", afirma técnico do Juventude

Técnico completou 11 jogos no comando do Verdão. Porthus Junior / Agencia RBS

A situação do Juventude no Campeonato Brasileiro é de urgência, mas o técnico Thiago Carpini adverte que fazer contas longas pode ser um caminho para a loucura. Após a derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, o Alviverde da Serra, que está há seis jogos sem vencer, foca na recuperação imediata.

O treinador do Verdão pensa que o ponto de corte para escapar do rebaixamento pode ser inferior aos tradicionais 45 pontos. Neste momento delicado do time na tabela, ele minimizou a importância de projetar o futuro a longo prazo.

— Não adianta a gente falar de 11 jogos e fazer contas tão largas assim, num momento tão delicado. Não adianta fazer esse tipo de conta, de 45, mesmo porque, nos últimos 10 anos, com 43 livrou. Então, 45, a gente talvez já encontraria essa conta para 20 (pontos a somar), mas se a gente ficar nisso, a gente vai ficar maluco. Nós precisamos fazer o próximo jogo, precisamos voltar a competir — afirmou o treinador.

O Juventude possui 23 pontos e, seguindo a lógica da pontuação média histórica (45 pontos), precisaria somar mais 22. No entanto, o clube acredita que o corte deste ano pode ser menor, girando em torno dos 43 pontos, o que exigiria cerca de 20 nos 11 jogos restantes. Com 33 pontos em disputa, o aproveitamento do time precisa ser alto para fugir do descenso.

Inspiração na experiência passada

Para motivar o elenco, Carpini lembrou de uma situação idêntica vivida no ano passado, que serve de inspiração para a "virada de chave".

— Nesse mesmo momento do ano passado, eu vivi uma situação muito parecida, e são momentos de permanência que te consomem muito... Nesse momento do ano passado eu estava no Vitória, e nesse mesmo Allianz Parque que nós fizemos no jogo, nós vencemos por 2 a 0, e foi uma virada de chave e faltavam mais ou menos 11, 12 jogos, como faltam hoje e nós praticamente não perdemos mais — recordou Carpini.