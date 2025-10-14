Esportes

Sem projeções
Notícia

"Não adianta falar de 11 jogos e fazer contas tão largas em um momento delicado", afirma técnico do Juventude

Treinador alviverde prefere não olhar a tabela e fazer projeções. Equipe vem de seis jogos sem vencer na Série A do Brasileirão e aproveitamento do técnico caiu de 66% para 36% com a sequência negativa

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS